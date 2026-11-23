Bolavip te trae los detalles del imponente complejo en Doha, Qatar, que alberga 103 de los 104 partidos de la Copa del Mundo Sub 17.

El plantel de Francia pasea por el recinto rumbo al campo 5 para su compromiso ante Arabia Saudita, mientras cientos de hinchas ugandeses pasan a su lado repletos de colores para alentar a su Selección frente Ecuador. Familiares de los jugadores de Argentina se cruzan con Boma, la mascota oficial del Mundial Sub 17, que anima a cada uno que se le cruce al ritmo de las bandas en vivo que suenan de fondo.

Uno entra al Aspire Zone de Doha, Qatar, y respira fútbol. Todo esto puede pasarle a uno en apenas unos minutos en esta verdadera fábrica gigante de fútbol donde se está llevando a cabo el Mundial Sub 17, que por segunda vez consecutiva (serán años sucesivos) se juega en tierras qataríes.

Es que las 48 selecciones que disputan el torneo juegan en el mismo lugar. Serán en total 103 de los 104 partidos del Mundial los que se desarrollarán en Aspire Zone, con la excepción de la gran final, pautada para el domingo 13 de diciembre en el Estadio Ahmad Bin Ali.

A diferencia de las copas del mundo tradicionales, donde las distancias obligan a elegir un solo partido por jornada, en Aspire Zone el torneo se respira como un festival continuo. Es que la acción en los 12 grupos del Mundial ocurre en simultáneo a pocos metros de distancia: basta caminar de una cancha a otra para pasar de un duelo táctico europeo a la intensidad física africana o al desparpajo sudamericano.

Boma, la mascota oficial del Mundial Sub 17, anima cada rincón de Aspire Zone (Foto: BOLAVIP)

¿Otra particularidad? La Copa del Mundo, que comenzó el pasado 19 de noviembre, puede albergar hasta 8 partidos por día en el mismo recinto. Es así como fanáticos, planteles, trabajadores y allegados conviven juntos en un ambiente donde el fútbol y la fraternidad son los principales protagonistas.

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El Aspire Zone de Qatar, por dentro

El mega complejo, se que encuentra estratégicamente ubicado en la zona de Al Rayyan, Doha, cuenta con 9 campos de juego de primer nivel, además de patios de comida, un imponente fan zone con escenarios para shows en vivo y varios sectores para la prensa internacional presente en el evento

El campo 5, uno de los recintos donde se disputan los partidos en Aspire Zone (Foto: BOLAVIP)

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Atracciones para chicos y grandes y una oferta gastronómica hacen de Aspire Zone un verdadero lugar para pasar el día. De hecho, las entradas para el Mundial de Qatar incluyen pases diarios en donde los fanáticos pueden disfrutar de cualquiera de los ocho partidos del día a su gusto, algo improbable en cualquier otro tipo de torneo de semejante dimensión.

La torre con forma de antorcha que sobresale en el horizonte ante cada imagen que se quiera tomar del complejo es la Aspire Tower, diseñada por el arquitecto Hadi Simaan. Mide 300 metros de altura y fue construida para albergar la llama oficial de los Juegos Asiáticos de Doha 2006 (el pebetero más alto de la historia de esos juegos).

La tienda oficial del Mundial Sub 17 y la Aspire Tower que sobresale de fondo (Foto: BOLAVIP)

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Los protagonistas y los fans, más unidos que nunca

Lo novedoso de este formato marca un punto de inflexión a la hora de organizar una Copa del Mundo. A diferencia de un Mundial tradicional, donde los equipos y sus fanáticos deben recorrer diferentes distancias (en algunos casos, bastante extensas), en este torneo todo está al alcance de la mano.

Desde cruzarte con los jugadores en la previa de un partido mientras disfrutas una comida en familia hasta esa inmejorable posibilidad de mirar hasta 8 encuentros en un mismo día. Todo está pensado para que los fanáticos vivan una experiencia única.

La Copa del Mundo brilla bajo el sol de Doha en uno de los sectores de Aspire Zone (Foto: BOLAVIP)

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Cae la tarde en Doha, pero la gente no se retira. Ya pasaron varios encuentros, aún quedan los platos fuertes de la noche y las luces no se apagan. Aspire Zone se prepara para cerrar una nueva jornada a puro fútbol, pero también comienza la víspera de lo que será mañana, cuando todo volverá a empezar.

DATOS CLAVE

Aspire Zone de Doha alberga 103 de los 104 partidos del Mundial Sub 17.

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El torneo comenzó el 19 de noviembre y disputa hasta 8 partidos diarios.