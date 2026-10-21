Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. RB Leipzig por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Real Madrid ganó 4-1 como local ante Sevilla. El conjunto marcha 10° con 6 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Roma.

RB Leipzig viene de perder 1-6 como visitante ante FC Bayern. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante PSV.

El historial entre Real Madrid y RB Leipzig

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Real Madrid, 1 de RB Leipzig y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2024 Real Madrid vs. RB Leipzig 1-1 UEFA Champions League 13/02/2024 RB Leipzig vs. Real Madrid 0-1 UEFA Champions League 25/10/2022 RB Leipzig vs. Real Madrid 3-2 UEFA Champions League 14/09/2022 Real Madrid vs. RB Leipzig 2-0 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis