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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. RB Leipzig por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. LEIP, Champions League
Real Madrid vs. LEIP, Champions League

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Real Madrid ganó 4-1 como local ante Sevilla. El conjunto marcha 10° con 6 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Roma.

RB Leipzig viene de perder 1-6 como visitante ante FC Bayern. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante PSV.

El historial entre Real Madrid y RB Leipzig

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Real Madrid, 1 de RB Leipzig y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/03/2024Real Madrid vs. RB Leipzig1-1UEFA Champions League
13/02/2024RB Leipzig vs. Real Madrid0-1UEFA Champions League
25/10/2022RB Leipzig vs. Real Madrid3-2UEFA Champions League
14/09/2022Real Madrid vs. RB Leipzig2-0UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Real Madrid suma 6 puntos tras vencer a Sevilla, Roma y Villarreal.
  • RB Leipzig suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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