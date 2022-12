El director técnico de Francia, Dirier Deschamps adelantó el partido definitorio del Mundial frente a Argentina del domingo donde buscarán revalidar lo hecho en Rusia 2018.

Antes del último partido en Qatar se levantó el rumor sobre el posible regreso de Karim Benzema al plantel francés, ante esto, Deschamps despejó la dudas sobre la presencia del delantero. “Tengo jugadores que se han lesionado antes. Karim es uno de ellos. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está allí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados”, afirmó.

El campeón como jugador del Mundial de 1998 también se refirió a las bajas que ha tenido su equipo durante el Mundial. "Hemos ido superando imponderables, con varios lesionados y hemos avanzado. Ahora estamos en la final. Estamos listos para afrontarla”.

Dirier Deschamps va por la tercera Copa del Mundo para Francia

Respecto a esto, el DT no dio más información respecto a los jugadores contagiados con el virus del Camello. "Los jugadores estaban durmiendo cuando fui a la rueda de prensa, no tengo informaciones. Intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos, de forma tranquila. Veremos cómo evolucionan los afectados y trataremos de estar listos para el partido que nos espera”.

También destacó la experiencia con la que cuentan varios jugadores franceses en finales del mundo. “El contexto de una final siempre es especial. Hay un lado emocional que puede ser diferente para cada jugador. Cuando es la primera final para un jugador, hay menos datos y referencias. Jugar varias finales ayuda. Hay una gestión emocional que es importante”.