El ex entrenador de la selección chilena sub 17 se opone a la idea de ubicar al recién retirado volante entre los mejores de la historia del fútbol nacional.

Esta semana anunció su retiro del fútbol profesional el mediocampista Matías Fernández, elegido mejor jugador de América en 2006 y que gracias a su irrupción en Colo Colo pudo llegar a la selección chilena y hacer una larga carrera en el exterior, vistiendo la camiseta del Milan, entre otros.

Como es obvio, conocida la noticia, comenzaron los balances y los ránkings, también una pregunta que se hacen muchos ¿Es MF14 el mejor 10 de la historia?

Alguien que lo niega rotundamente, es Leonardo Pollo Véliz. "De ninguna manera se merece estar entre los mejores volantes creativos de Chile. Le faltó mucho, aunque fue mejor de América una vez, yo creo que no entra", indica en conversación con La Tercera.

Pollo Véliz afirma que a Matías Fernández le faltó personalidad (Archivo)

El entrenador de la selección chilena sub 17 que consiguió el tercer lugar en Japón cree que “al Mati le faltó personalidad, carácter, liderazgo. Siempre se le vio como un jugador muy débil en ese aspecto, no prevalecía como un líder dentro de la cancha. Sí era talentoso, pero no cuenta con lo que han tenido los otros 10: un liderazgo en la cancha cuando las cosas no salen bien. No se echaba el equipo al hombro".

Así como descarta a Matías Fernández, el Pollo considera a Jorge Valdivia. “Entra dentro de los 10 más talentosos del fútbol chileno, concuerdo plenamente. Cuando el equipo se nublaba, él aclaraba el juego, esos son los jugadores valiosos, aunque no concuerdo con muchas cosas de su personalidad”, cerró