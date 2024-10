Véliz sin filtro sobre la Selección Chilena: El Pollo entrega sorpresivo veredicto sobre Ricardo Gareca y cree que Arturo Vidal no es un “salvador”

La Selección Chilena vive un complicado momento. Chile está en el último lugar de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 con sólo cinco puntos en 10 partidos. Por ahora, Ricardo Gareca no le cierra la puerta a ningún jugador.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, fue consultado por la presencia de Arturo Vidal. “El profe (Ricardo Gareca) nunca ha manifestado algún tipo de reparo o rencor hacia Arturo o hacia otro jugador de la generación dorada”, expresó el directivo.

Leonardo “Pollo” Véliz no ve al King como una salvación. “¿Por qué todos preocupados de Vidal? pero ¿Qué tan importante ha sido Vidal en la levantada de Colo Colo? Tan importante no ha sido. Todos están embobados si lo llama o no lo llama, como si fuera el salvador”, dijo en diálogo con BOLAVIP.

También piensa que el presidente de la Federación es políticamente correcto: “Es que Milad tiene que estar jugando a la persona correcta. Él está con el agua al cuello con todo lo que está pasando, eso es ser políticamente correcto, es un manejo de la gente que lidera una institución grande.

“Gareca tiene que quedarse”

Véliz además entrega un veredicto sobre la continuidad de Ricardo Gareca y sorprende, ya que se desmarca de la gente que pide su salida: “Gareca ya tiene que quedarse, ya que no hay plata”.

Leonardo Véliz piensa en la continuidad de Ricardo Gareca. (Foto: Photosport)

El Pollo menciona que si hubiera billetera también mantendría al Tigre: “Aunque hubiese plata tiene que quedarse para un proceso de cuatro años y que empiece a trabajar con todos los cabros jóvenes que empiecen a salir y con los que ya tiene. No lo voy a cambiar, si a quién traemos y de dónde sacamos plata”.