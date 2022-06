Alexander Volkov se enfrentará a Jairzinho Rozenstruik este sábado en el UFC Apex de Las Vegas, siendo el combate estelar de UFC Las Vegas 56, donde los peleadores buscarán la victoria en un difícil combate cuerpo a cuerpo.

Recordemos que Volkov llega a la pelea, luego de perder contra el británico Tom Aspinall en la pelea que efectuó el 12 de marzo del presente año, mientras que Rozenstruik tuvo como su más reciente combate la caída frente al estadounidense Curtis Blaydes, el cual se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2021.

Ambos luchadores vienen de perder frente a sus antiguos rivales, pero esta no será la única pelea de la noche, ya que peleará Ode Osbourne frente a Zarrukh Adashev en el combate de Peso mosca, Alonzo Menifield vs Askar Mozharov (Peso semipesado), Karine Silva vs Poliana Botelho (Peso mosca femenino), Michael Triziano vs Lucas Almeida (Peso pluma) y Dan Ige vs Movsar Evloev (Peso pluma).

Fecha: ¿Cuándo pelean Volkov vs. Rozenstruik por el UFC Fight Night?

Se llevará a cabo este sábado 4 de junio a las 16:00 horas de Chile Continental, se peleará en Las Vegas.

TV: ¿Cómo ver los preliminares de la UFC Fight Night?

Podrás ver los preliminares por Fox Sports:

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

ONLINE: ¿Cómo ver Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik por el UFC Fight Night?

Podrás ver el evento online por Star+