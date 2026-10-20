PSG vs. Barcelona en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Parc des Princes, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. Los dos llegan con puntaje perfecto y eso ya le da otro peso al cruce. No es un partido de octubre cualquiera: es el primero entre candidatos reales a quedarse con el título.

Ganar acá significa sacar una diferencia temprana en la tabla general de la fase de liga, algo que en esta Champions con 36 equipos puede valer un lugar directo en octavos. Para ninguno de los dos alcanza con competir, necesitan los tres puntos.

La actualidad de ambos equipos

El PSG llega como único líder con puntaje ideal después de dos fechas. Goleó 6-1 al Slovan Bratislava en condición de local y después fue a buscar un triunfazo a Manchester, donde ganó 4-2 ante el City. Son los números de un equipo que no afloja el pie del acelerador quince minutos después del descanso ni cuando el resultado ya está encaminado.

El Barcelona también suma 6 puntos en dos presentaciones y aparece tercero por diferencia de gol. Goleó 5-1 al Feyenoord en el Camp Nou y repitió la dosis afuera, con un 4-1 contundente sobre Galatasaray en Estambul. Llega a Parc des Princes sin margen para relajarse pero con la confianza de haber resuelto sus primeros dos compromisos sin sobresaltos.

El historial entre PSG y Barcelona

Se enfrentaron 16 veces y la cuenta está casi empatada: 6 triunfos para el PSG, 5 para el Barcelona y 5 empates, con apenas un gol de diferencia a favor del equipo parisino en el acumulado histórico (31-30). El antecedente más reciente fue en octubre del año pasado, cuando el Barcelona cayó 2-1 como visitante. Antes de eso, en 2024, hubo de todo: un 4-1 contundente para el PSG y, en la ida de esa misma serie, una remontada del Barcelona que ganó 3-2 en Parc des Princes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2025 Barcelona vs. PSG 1-2 UEFA Champions League 16/04/2024 Barcelona vs. PSG 1-4 UEFA Champions League 10/04/2024 PSG vs. Barcelona 2-3 UEFA Champions League 10/03/2021 PSG vs. Barcelona 1-1 UEFA Champions League 16/02/2021 Barcelona vs. PSG 1-4 UEFA Champions League 08/03/2017 Barcelona vs. PSG 6-1 UEFA Champions League 14/02/2017 PSG vs. Barcelona 4-0 UEFA Champions League 21/04/2015 Barcelona vs. PSG 2-0 UEFA Champions League 15/04/2015 PSG vs. Barcelona 1-3 UEFA Champions League 10/12/2014 Barcelona vs. PSG 3-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis