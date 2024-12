Cobreloa está trabajando para incorporar refuerzos y terminar de conformar el plantel del 2025 que competirá en la Primera B. Una de las zonas a reforzar es la del centrodelantero, donde la directiva trabaja en la incorporación de dos futbolistas.

Uno de los nombres que es recordado de buena forma por la hinchada loína es David Escalante. Chiquito estuvo en Calama entre 2021 y 2023 y no continuó en el club tras lograr el ansiado ascenso a Primera División.

Tras un 2024 en Curicó Unido, el ariete argentino de 33 años está a la espera de resolver su futuro y manifestó que una prioridad es volver a vestir de naranja. Incluso confesó que está en trámites para tener la nacionalidad chilena.

“La idea es seguir en Chile, ya llevo 13 años en Chile, tengo hijos chilenos, estoy tramitando la nacionalidad y me siento muy cómodo en ese país, la idea es seguir ahí, la prioridad como todos lo saben es Cobreloa. Hasta el momento no me llamaron ni para preguntarme como estoy”, expresó el futbolista en conversación con En La Linea Deportes.

David Escalante no oculta su deseo de volver a Cobreloa, pero deja claro que no lo han llamado. (Foto: Photosport)

Desaire: David Escalante revela que Harry Robleto no le contesta

El ariete mencionó que tuvo una conversación con el actual presidente del club loíno, aunque cuando estaba en el periodo de candidatura. “El presidente Harry me habló antes de que agarre las elecciones, me dijo que iba a ser el primer refuerzo si ganaba las elecciones y después nunca más me llamó. Le escribí, no me contestó”.

Escalante saca conclusiones tras no recibir comunicación: “Así que por lo que veo parece que tampoco estoy en los planes del técnico, siempre igual deseándole lo mejor a Cobreloa”.

También deja claro que su no llegada no es por un tema monetario: “Por lo económico no, nunca fui un jugador caro, ni por plata no le cerraría las puertas a Cobreloa, no va por ahí el tema me parece. Problema de plata no habría, por lo menos conmigo no habría problemas de plata”.

El delantero mostró su cariño por el club: “La prioridad siempre se la doy a Cobreloa. Para mí es mi casa, viví momentos muy lindos, muy hermosos, también momentos difíciles en lo familiar, donde el club siempre me respaldó”.

“Tuve la posibilidad de salir campeón, de ascender con ese club que después de ocho años pudimos darle ese anhelado ascenso a la hermosa ciudad de Calama, a los hinchas Todos saben que soy de Cobreloa. Me enamoré del club, me enamoré de la ciudad, más allá de lo futbolístico. Siempre la prioridad va a estar para Cobreloa”, añadió.

Para cerrar comprende las decisiones de César Bravo: “Se entiende también si no se entra en el proyecto, se entiende que el técnico está armando su plantel, hay que estar tranquilo”.