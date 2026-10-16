La probable formación de Cobreloa para enfrentar a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso

Mario Salas prepara esta formación en Cobreloa para enfrentarse a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso.

Cobreloa disputará una nueva fecha crucial dentro de la Liga de Ascenso, en donde el conjunto ‘Loíno’ tendrá que recibir en casa a Deportes Recoleta, en la que tiene la gran misión de sumar una victoria para mantenerse firme en la lucha por el ascenso.

Para este compromiso, el conjunto naranja llega golpeado tras lo que fue la dura derrota que sufrió ante Deportes Copiapó por 2-1, la que le significó perder la punta del torneo, en donde hoy San Luis de Quillota es el líder.

En este compromiso, el estratega Mario Salas hará una gran modificación, en la que le dará la camiseta de titular a Tomás Aránguiz, quien ocupará el lugar que deja Cristián Insaurralde.

De esta forma, la alineación de Cobreloa sería con: Hugo Araya en portería; David Tapia, Rodolfo González, Diego García y Matias Tapia en defensa; Cristian Muga, Tomás Aránguiz y Facundo Velazco en el mediocampo; Jorge Paul Gática, Gustavo Gotti y Álvaro Delgado en ataque.

Cobreloa busca reponerse de una dura derrota | Foto: Photosport

El duelo entre Cobreloa y Deportes Recoleta se disputará este sábado 17 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto y el árbitro de este partido será Miguel Araos.

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