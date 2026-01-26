El fútbol chileno se despertó el pasado domingo con una triste noticia, toda vez que se informó el triste fallecimiento de Erick Fabián, jugador formado en las inferiores de Cobreloa y que actualmente se desempeñaba en el fútbol amateur.

Fabián, quien fue dirigido por César Bravo en las inferiores del cuadro naranja, dejó la actividad profesional y fichó por Lucero del Norte, club amateur que lamentó en sus Redes Sociales el deceso del jugador.

“Te fuiste demasiado pronto y sin duda que la cancha queda en silencio. Gracias por tu compañerismo, por tus risas y por cada momento vivido. Descansa en paz querido Erick, la familia Lucero del Norte jamás te olvidará. Enviamos mucha fuerza a sus hijos/as y familia, un abrazo al cielo”, dijeron.

Cobreloa, por su parte, no se quedó atrás y lanzó un comunicado: “Una lamentable noticia nos despertó esta mañana. El deceso de Erick Fabián, futbolista que vistió los colores naranjas en el fútbol joven. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia en este difícil momento”.

Desde Bolavip Chile lamentamos el fallecimiento de Erick Fabián y enviamos fuerza y apoyo a sus familiares y a todos los que pudieron disfrutar al jugador en vida tanto dentro como fuera de la cancha.

En síntesis

El jugador Erick Fabián, formado en las inferiores de Cobreloa, falleció este lunes según informes oficiales.

El deportista se desempeñaba actualmente en el club amateur Lucero del Norte tras dejar el profesionalismo.