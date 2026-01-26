El fútbol chileno se despertó el pasado domingo con una triste noticia, toda vez que se informó el triste fallecimiento de Erick Fabián, jugador formado en las inferiores de Cobreloa y que actualmente se desempeñaba en el fútbol amateur.
Fabián, quien fue dirigido por César Bravo en las inferiores del cuadro naranja, dejó la actividad profesional y fichó por Lucero del Norte, club amateur que lamentó en sus Redes Sociales el deceso del jugador.
“Te fuiste demasiado pronto y sin duda que la cancha queda en silencio. Gracias por tu compañerismo, por tus risas y por cada momento vivido. Descansa en paz querido Erick, la familia Lucero del Norte jamás te olvidará. Enviamos mucha fuerza a sus hijos/as y familia, un abrazo al cielo”, dijeron.
Cobreloa, por su parte, no se quedó atrás y lanzó un comunicado: “Una lamentable noticia nos despertó esta mañana. El deceso de Erick Fabián, futbolista que vistió los colores naranjas en el fútbol joven. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia en este difícil momento”.
Desde Bolavip Chile lamentamos el fallecimiento de Erick Fabián y enviamos fuerza y apoyo a sus familiares y a todos los que pudieron disfrutar al jugador en vida tanto dentro como fuera de la cancha.
En síntesis
- El jugador Erick Fabián, formado en las inferiores de Cobreloa, falleció este lunes según informes oficiales.
- El deportista se desempeñaba actualmente en el club amateur Lucero del Norte tras dejar el profesionalismo.
- El club Cobreloa emitió un comunicado oficial expresando condolencias a la familia del exjugador joven.