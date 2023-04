A Patricio Yáñez se le acaba la paciencia con Carlos Palacios en Colo Colo: "No me hablen de la Joya. ¿Qué pasó, Joyita?"

Colo Colo empató en su debut en Copa Libertadores ante Deportivo Pereira 1-1 en Colombia, dejando la sensación de que se pudo traer algo más que un punto.

Más allá de la igualdad, donde hay consenso es en la idea de que los refuerzos albos no están dando el ancho, y el que llegó con mayor cartel, Carlos Palacios, no aparece y está lejos del nivel que se le conoció en Unión Española.

Patricio Yáñez en Radio Agricultura criticó el nivel del delantero entre bromas. "Ah, la joya. No me hablen de la joya. De verdad no me hablen de él. ¿Qué pasó, joyita?".

En relación a los pocos minutos que ha jugado en los albos desde que retornó de Brasil luego de su paso por el Inter de Porto Alegre y Vasco.

Patricio Yáñez ironiza con el aporte de Carlos Palacios a Colo Colo

Según el Pato "Quinteros debe tener claro que no está para jugar. Obvio que tiene que luchar, porque si no va a ser un tremendo fracaso. Ayer me pegaban coscachos y me decían que llevaba diez años sin jugar en Brasil... Ya, está bien, pero llega al fútbol chileno que él conoce, donde él triunfó. Oye, recupera la memoria".

Palacios tendrá una nueva oportunidad cuando Colo Colo reciba a Santiago City en el estadio Monumental a las 18:30 en el inicio de la Copa Chile.