Colo Colo y Universidad de Chile se volverán a ver las caras en la Supercopa 2025 tras levantar los títulos del Campeonato Nacional 2024 y de la Copa Chile respectivamente, lo que ha generado una alta expectación entre ambas hinchadas.

Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre los problemas que podrían existir en temas de seguridad por disputar un partido único entre los dos clubes más grandes de nuestro país.

Es por esto que desde la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) no vería con malos ojos la propuesta del Cacique que la Supercopa se dispute en partidos de ida y vuelta, decisión que ha llamado la atención de los simpatizantes y comentaristas deportivos.

Coke Hevia critica la decisión de la ANFP de jugar los partidos ida y vuelta

Uno que sacó la voz fue el periodista Jorge Coke Hevia que en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta no se aguantó y se lanzó en picada en contra de esta medida.

“Yo no tengo idea si hay o no estatus. La vuelta, ¿Cuál es? A nivel de seguridad no son capaces de organizar porque son un desastre y ponerse de acuerdo con las delegaciones es un despelote”, remarcó Hevia.

El Estadio Nacional y el Monumental serían los recintos deportivos elegidos para estos partidos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Agregando que “es una vergüenza el fútbol chileno, una vergüenza. O sea si la final es Huachipato versus Unión La Calera ahí no hay partido ida y vuelta y ponemos el partido en Rancagua para ver si lo llenamos”.

Por último, el reconocido comunicador radial lanzó un contundente mensaje hacia el mandamás del ente rector encargado del desarrollo del fútbol en Chile. “Señor Pablo Milad, tenga decencia y renuncie. Es impresentable lo que van a hacer”, remató.

¿Qué se le viene a la Universidad de Chile?

En unos partidos de ida y vuelta, la Universidad de Chile disputará la Supercopa 2025 frente a Colo Colo, en fechas por confirmar.