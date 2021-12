En Colo Colo se trabaja arduamente para conformar un plantel a la altura de lo que pide Gustavo Quinteros para encarar una exigente temporada 2022 en donde tendrán participación internacional en la Copa Libertadores 2022 y, además, deberán revalidar el título de la Copa Chile y quedarse con el Campeonato Nacional tras 5 años.

A las ratificaciones de continuidad de Leonardo Gil, Emiliano Amor, Bryan Soto y Pablo Solari, se sumó la incorporación del ahora ex Deportes Melipilla, Cristián Zavala. Si bien la dirigencia avanza para concretar un delantero, el gran dolor de cabeza viene con la renovación de Vicente Pizarro que cada vez se aleja más del Monumental.

Según dio a conocer el periodista Deportes en Agricultura, Cristián Alvarado, la renovación de una de las promesas del fútbol chileno y de los albos hoy se ve lejana: “Lamentablemente, hoy está más caído que cerca de poder continuar en el Estadio Monumental el joven volante”, aseguraron.

Una de las piedras de tope de su renovación pasa porque la representación de Pizarro, liderada por Fernando Felicevich, no está dispuesta a aceptar la propuesta de Colo Colo de ponerle una cláusula de salida de US$ 2.000.000. Felicevich y compañía quieren que esta última quede en alrededor de US$ 800.000.

“Es un golpe en la guata que le dan a los dirigentes”, aseguran. Sobre la opción de que pueda recaer en Universidad Católica, avisaron que “Puede ser una opción que tiene Universidad Católica. Han existido sondeos, conversaciones y llamados para ambos lados, pero a esta hora está fuera de Colo Colo”.

En el cierre, la emisora asegura que “Desde el momento que toma Fernando Felicevich y el grupo que representa a Vicente Pizarro, todo quedó distanciado. Conversando con algunos integrantes del cuerpo técnico, me aseguran que dan casi por perdido a Vicente Pizarro para la temporada 2022”, cerró Alvarado.