El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile terminó hace más de una semana, pero se sigue jugando tras los graves incidentes que se produjeron aquel 12 de marzo en el Estadio Monumental.

El lanzamiento de un cortapluma a la cancha, fuegos de artificio y el intento de agresión entre ambas barras fueron la nota negra del partido mayor del fútbol chileno que dejó al Estadio Monumental en vilo para cuando se reanude el torneo.

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se reunió este lunes con el Fiscal Regional (s) de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Díaz, y entregó los antecedentes del accidentado partido.

El Superclásico estuvo marcado por los incidentes. | Foto: Agencia UNO

“Espero que no sea castigado, realmente no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio que deberían entrar en una revisión especial y a lo mejor no tener público por algunas fechas hasta esclarecer más los antecedentes”, dijo sobre posibles sanciones en declaraciones recogidas por Al Aire Libre de Cooperativa.

Stöhwing destaca que el grueso del público albo se portó bien: “Si uno mira el comportamiento del resto del público, este fue bastante razonable, hubo situaciones difíciles, con mucha bengala, pero espero que no provoquen este daño enorme, deportivo, financiero e institucional al club. Espero que no se castigue”.

“Tenemos 32 cámaras y entregamos bastantes antecedentes para perseguir a los responsables de estos desórdenes, que esperamos que se pueda materializar. Tenemos a varias personas individualizadas, le entregamos estos antecedentes y él se comprometió amablemente para tratar de hacer un esfuerzo especial para de una vez por todas erradicar a estos antisociales del estadio”, añadió.

Stöhwing avisa en el cierre que "No descansamos, se ha estado trabajando intensamente de parte de la gerencia de operaciones, con Rodrigo Herrera, que ha hecho un trabajo espectacular tratando de investigar, imagínese la cantidad de horas que hay que revisar con 32 cámaras, estamos tratando de recabar la máxima cantidad de antecedentes para evitarlo en el futuro, pero nos tiene que ayudar la autoridad para detener a estos antisociales, no tenemos la especialidad para andarlos persiguiendo", remató.