El Mercado de Pases se juega con todo en el fútbol chileno, pese a que otras ligas del continente todavía no finalizan y se hace muy difícil que un equipo nacional pueda fichar a algún jugador que milite en el extranjero.

Colo Colo no se quiere quedar atrás y pretende armar un plantel de lujo para el año del centenario, donde Jorge Almirón y compañía tienen asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En las últimas semanas ha trascendido con fuerza que el ex Real Madrid y Fluminense, Marcelo, podría hacer una aparición estelar en el Estadio Monumental y reforzar al equipo de cara al próximo año.

Marcelo enfrentó a Colo Colo este año en Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Esta idea no le gustó para nada a Juan Cristóbal Guarello, quien no solo apuntó al alto sueldo que tendría el jugador, sino que también a que “No tiene sentido. Taparía a Erick Wiemberg que lo has potenciado durante dos años”, dijo en La Hora de King Kong.

El comunicador, además, argumenta que el jugador no vendría por menos de 130 mil dólares mensuales y que vendría en calidad de Rock Star, donde ‘jugaría cuando quiere’ y ‘no te va a jugar esos partidos de Copa Chile contra Chimbarongo’.

¿Habrá refuerzo bombástico en los albos para el centenario? Solo el tiempo dirá si el Cacique presenta a una figura sudamericana para disputar la temporada 2025 donde quieren volver a ser protagonistas en el ámbito internacional.

¿Cuándo vuelve Colo Colo a los entrenamientos?

Colo Colo vuelve de sus vacaciones la tercera semana de diciembre, donde harán pretemporada y prepararán el debut ante Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno pactada para la última semana de enero.