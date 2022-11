Colo Colo se prepara para lo que será la temporada 2023, en la que la directiva del ‘Cacique’ trabaja con todo para cumplir con la palabra que le prometió a su entrenador, Gustavo Quinteros, el cual era reforzar su plantilla y mantener en gran parte su plantel pensando en los desafíos que se avecinan para el otro año.

Por esto, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing dialogó con los medios de comunicación sobre el presente que tiene el ‘Cacique’ sobre el 2023, en la que tuvo primero palabras ante la situación de Carlos Palacios, en donde señaló que no han tenido conversaciones con él.

“Yo estoy recién enterándome de lo que pasó, pero él está solo es la carpeta, ya que no hemos tenido conversaciones formales . Es muy delicado el tema, no conozco los detalles, recién lo vi y no podría decir nada ante lo delicado de la situación”, partió señalando Stöhwing.

Otro de los temas por los cuales fue consultado el mandamás de ‘Popular’ es sobre la renovación del uruguayo-peruano, Gabriel Costa, la que confirmó en que está ya zanjada y que solo falta la firma para poder hacerlo oficial.

En Colo Colo buscan complacer a su DT | Foto: Archivo

“La renovación con Gabriel Costa está cerrada. No está firmado, pero hay un acuerdo formal con él. Es lo último que hablé con Daniel Morón”, detalló.

Adentrándose en lo que es la situación del defensor y capitán del club, Gabriel Suazo, el presidente explicó en que hasta día de hoy no ha llegado una oferta concreta por él y que en caso de no llegar nada, feliz le gustaría que se mantuviera en Colo Colo.

“No tiene una oferta hasta ahora y nosotros estaremos felices si quiere seguir con nosotros, pero él quiere desarrollarse en un futbol más competitivo”, explicó.

Finalmente, Stöhwing señaló que el escenario para incorporar jugadores se hace complicado por el cupo de extranjero, pero confía que en el plazo que tiene para incorporar lograran hacer buenos fichajes para el 2023.

“Solo tenemos alternativas de jugadores nacionales, por lo que es limitante, pero tenemos un mes y medio para llegar con jugadores nacionales en la pretemporada”, cerró.