Alfredo Stöwhing vive sus últimas semanas como presidente de Blanco y Negro. En abril próximo, el directorio de la concesionaria de Colo Colo debe tomar decisiones sí el actual timonel continúa en el puesto o bien si se le da la chance a otro personero a tomar el puesto. Está claro que Aníbal Mosa, actual director de la institución alba, quiere volver a recuperar la presidencia y figuró que para ello estará acompañado de Esteban Paredes como un posible gerente deportivo o en el fútbol joven.

Esta situación no gustó para nada en la testera de Colo Colo y Stöhwing fue directo para repudiar la actitud de Mosa, quien está motivado con retornar al Monumental como el líder de Blanco y Negro de la mano del histórico goleador, quien también será festejado con su retiro del fútbol profesional bajo el alero actual de la directiva alba.

"Yo creo que de cierta manera es desafortunado, porque estamos todos en la institución pensando en los desafíos deportivos, en el campeonato. Hemos hecho mucho esfuerzo, viene la Copa Libertadores, y plantear cuestiones personales por cargo, a mí me parece un error. Desvirtua la concentración del equipo y de la institución", manifestó.

Además, el dirigente Stöhwing fue claro sobre la movida de Mosa al sumar a Paredes. "No me parece que sea el momento más aún que este sea relacionado con Esteban Paredes. Estamos en este momento todos involucrados en hacerle una gran despedida y tratar de recurrir a una figura que es un ídolo, no me parece".

Alfredo Stöhwing no está de acuerdo de la movida de Mosa de usar a la figura de Paredes (Agencia Uno)

La molestia de Stöhwing, quien intentó ser políticamente correcto, se notó, ya que es sabido que entre él y Mosa hay cero onda. Por ello, el mandamás albo cree que, nuevamente, el empresario y ex líder del cuadro popular erró la forma de intentar hacer campaña a un mes del posible cambio de directorio en el club de Macul sobre todo usando como "caballito de batalla" la figura de Paredes Quintanilla.

"Aprovechar eso para una cosa personal, a mí, no me parece que es lo adecuado y mucho menos que se deje entrever que habría reemplazos en la gerencia deportiiva o del fútbol joven que están funcionando, porque a ellos les afecta saber esas cosas", añadió.

El remate de Stöhwing fue directo al hueso y le dejó un recado educado a Mosa. "Me parece desafortunado, que no ayuda a la institución, pero estoy preocupado de aunar al directorio de la institución a través de logros deportivos que es lo que corresponde", terminó.