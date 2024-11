En Colo Colo están expectantes con lo que pueda pasar con las últimas renovaciones y también con el caso particular de Carlos Palacios. El goleador del equipo tiene contrato vigente pero su deseo es partir al extranjero, específicamente a Boca Juniors.

Y en una entrevista reciente con La Arenga del Abuelo, el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, se refirió a esta situación. Además contó cómo fue el trabajo que hizo con la Joya para encontrarle un lugar en el equipo.

“Primero, detrás de cada jugador hay una persona, Carlos es muy especial. Creo que en el plantel su amigo es el Peluca (Maximiliano Falcón), se lleva bien con todos, pero su amigo es el Peluca. Andan juntos para todos lados y ahora (Lucas) Cepeda se sumó. Es un tipo muy sano, muy noble, muy inteligente Carlos, se le subestima. Es un chico de barrio que le ha cotado mucho, es un chico muy noble y entiende muy bien el juego”, comenzó diciendo.

La confianza que le dio Jorge Almirón a Carlos Palacios

Luego, Almirón explicó cómo logró reubicar a Palacios para que se convirtiera en la figura del equipo.

“Al principio cuando llegué no teníamos centrodelantero y lo puse a él como un ‘9’ falso porque no tenía un centrodelantero fijo en ese momento, y sentía que lo hacía bien. Pero necesitaba un poco más de profundidad. Cuando ya llegaron los centrodelanteros empecé a buscarle el puesto a Carlos. Y jugar de extremo no, porque se aislaba, no participaba mucho del juego. Entonces buscamos la manera que él se sienta más cómodo, arrancaba por izquierda y se tiraba hacia adentro, se perdía la marca y empeazaba a jugar. Él necesita esa libertad, porque es muy inteligente“, comentó.

“Modificó su cuerpo bastante, tuvo mucha más continuidad, pasó a ser inamovible para el equipo, a mí manera de ver. Carlos tiene 24 años recién y ha vivido un montón de cosas. Yo creo que está en su mejor momento de su carrera y está bastante estable emocionalmente”, agregó.

¿Intentará retener a la Joya?

Pero el tema que más prepcupa al hincha colocolino es la continuidad o no de la Joya Palacios, quien en el cierre de la temporada 2024 aseguró que había jugado su último partido por el cuadro popular.

En esa línea, el DT de 53 años comenzó diciendo que el oriundo de Renca fácilmente podría jugar en Boca Juniors o en otro club importante: “Sí, claro, no tengo ninguna duda. Si se va, al club que se vaya puede rendir. Igual es jugador de Colo Colo, él no se va a ir de Colo Colo. Solamente se irá si alguien viene y paga la cláusula, en eso nadie se puede interponer, porque está la cláusula y si se ejecuta la cláusula, ya dependerá del jugador si se quiere ir. Yo siempre le doy la libertad al jugador”.

“Es una manera también de ver las cosas, porque él dice tal vez es mi último partido, él lo dice. Entonces se interpreta que ya se va“, remarcó.

Finalmente, el estratega dejó clara su postura respecto a la posible salida del ex Vasco Da Gama.

“Él sabe que lo quiero, sabe. Nosotros queremos que se quede, imagínate que es un jugador muy importante, es el goleador del equipo, tiene 13 goles. Creo que está preparado para jugar donde él quiera, donde se le da la posibilidad, yo hasta ahí puedo hacer. Él sabe que lo quiero, que quiero que se quede. Pero bueno, yo no quiero forzar nada, se tiene que dar natural. Si vienen y pagan la cláusula, no quiero que esté presionado, quiero que se sienta cómodo para tomar la decisión que en ese momento sienta”, cerró.