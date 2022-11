Alfredo Stöhwing se desentiende de los rumores de Martín Rodríguez a Colo Colo: "No tengo información de que haya interés en él"

Colo Colo está de fiesta después de haber propinado una goleada absolutamente histórica y sin precedentes al Real Betis por 5-0, en donde el cuadro albo se lució y simplemente no le dio chance a un equipo de La Liga de España que se notó evidentemente cansado dentro de la cancha.

“Es un triunfo histórico ante un equipo estrella en Europa. Hicimos muchos goles y con varios juveniles en cancha. Colo Colo tiene que volver a esto, a insertarse a nivel internacional. Creo que es el primer paso para lograrlo”, dijo el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing en zona mixta.

Fuera de la cancha se disputa otro partido, el del Mercado de Pases y el nombre de Martín Rodríguez vuelve a rondar en el Estadio Monumental después de que Gustavo Quinteros fuera consultado por el jugador del DC United y el estratega albo afirmara que siempre lo querría en el plantel por sus cualidades dentro de la cancha.

Quinteros se ilusiona con Martín Rodríguez. | Foto: Agencia UNO

“No tengo información en que haya interés en Martín Rodríguez o que se haya hecho un contacto por él. No lo manejo”, dijo desmarcándose de los rumores que acercan al ex Huachipato nuevamente a Colo Colo para la temporada 2023.

El presidente de la concesionaria alba, además, aprovechó de asegurar que “Estamos preparándonos bien. La gerencia deportiva está trabajando. Hay buen ambiente en Colo Colo. Además, se está trabajando en finalizar el arribo de Ramiro González”.

En el cierre, adelantó que las renovaciones de Óscar Opazo y César Fuentes están muy avanzadas, por lo que podrían haber novedades oficiales respecto al tema en los próximos días antes que los jugadores inicien sus vacaciones.