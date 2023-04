Jordhy Thompson está totalmente borrado de Colo Colo. El joven volante fue apartado de la disciplina de Gustavo Quinteros, luego de protagonizar un nuevo hecho de violencia intrafamiliar en contra de su pareja. El panorama es poco alentador para el futbolista, quien hipotecó, en gran parte, su estadía en el primer elenco de los albos. La directiva de Blanco y Negro, además del comunicado, salió a abordar el tema a minutos de jugar ante el Monagas.

El presidente Alfredo Stöhwing, fue tajante a la hora de entregar medidas en contra de Thompson. "Es un hecho bastante desafortunado. Emitimos un comunicado apenas nos enteramos de la nueva denuncia. Colo Colo y yo como presidente rechazo tajantemente la violencia de género", dijo.

El timonel fue directo sobre este tema de Thompson y prometió que "vamos a investigar esta situación con profundidad. Tomaremos medidas más drásticas, para que no vuelvan a ocurrir hechos así en el futuro del club".

Stöhwing no le hizo el quite a la situación y también le bajó la presión a Gustavo Quinteros por sus dichos. Más bien, el presidente de ByN fue claro. "No es un asunto que se preste para acciones destempladas e irresponsables. Hay que conocer los hechos y por eso los estamos investigando. Nos hemos preocupado de este tema", agregó.

Alfredo Stöhwing fue claro a la hora de abordar la temática de Thompson (Photosport)

El actual presidente de la concesionaria del Cacique, además, entregó todos los detalles de las últimas horas de Thompson, quien fue separado hasta nuevo aviso de Colo Colo por su comportamiento.

"Él está con tratamiento psicólogico y psiquiátrico, con una serie de restricciones, fue separado del plantel y lo trajimos a la Casa Alba", añadió.

Stöhwing también explicó el por qué de la medida de llevar a Thompson al recinto de los jóvenes. La preocuapción es máxima por el jugador y su comportamiento. "Es una excepción llevarlo ahí, porque es un lugar para lo mejores. Queremos tenerlo bajo custodia", terminó.