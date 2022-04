Colo Colo presentó este martes a su nuevo presidente de la concesionaria de Blanco y Negro. Alfredo Stöhwing fue nombrado en el cargo más alto de la institución como el reemplazante de Edmundo Valladares, quien terminó por dar un paso al costado producto de que no tenía el apoyo necesario según sus propias palabras.

El nuevo presidente del club Alfredo Stöhwing conversó en conferencia de prensa durante la tarde de este martes en el Estadio Monumental, en la cual dio a conocer que espera por la continuidad de Daniel Morón en el cargo y a quien llamó personalmente para expresar su apoyo.

“Respecto a Daniel Morón escuché rumores en la prensa así que mi primer llamado fue a él, para decirle que no se ha conversado a nivel de directorio, pero estimo que la posición mayoritaria es que nos debe seguir acompañando, tiene conocimiento, amor por la camiseta, historia en Colo Colo, mi apoyo es completo para él y el cuerpo técnico. No me cabe duda que seguirá con nosotros”.

Pero no fue el único punto que tocó el nuevo mandamás de la institución colocolina, ya que también se refirió al cambio en la presencia de la institución considerando la salida de Edmundo Valladares.

“Espero que las relaciones hayan quedado muy bien. Por supuesto se resquebrajó un poco, a nadie le gusta lo que pasó, los desacuerdos, pero personalmente siento que tengo una muy buena relación con Edmundo Valladares y Edison Marchant, nunca hubo nada que no fuera una conversación, siempre solucionamos todos”.

En esta misma medida dio a conocer que “No me queda otra que asumir todos los desafíos, no sé cómo se hará, no busco protagonismo en lo más mínimo. Espero cultivar un bajo perfil. Siempre he sostenido que quienes son los protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico y la administración debe llevar el club”.

Finalmente, el presidente agregó que “El directorio está para apoyar, para coordinar, no para estar presente todo el tiempo. Estaré todo lo que esté a mi alcance”, sentenció al respecto de la situación que se vivió en este inicio de semana en el Cacique.