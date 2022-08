El ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quedó triste y enfatizó en las malas decisiones que tomaron sobre la continuidad de Luciano Arriagada, que partirá al fútbol brasileño.

Aníbal Mosa sacó el habla por varias sobre el adiós de Luciano Arriagada de Colo Colo. El ex presidente de Blanco y Negro y actual director de la concesionaria del Cacique sacó el habla, luego de lo ocurrido con el joven delantero, que decidió no renovar con el cuadro albo para seguir su carrera a fines de año en el Atlético Paranaense de Brasil.

Mosa presenció en el Estadio Monumental la eliminación de Colo Colo y aprovechó de realizar su catarsis debido a cómo se manejó el tema de Arriagada, que, luego de debutar con la Selección Chilena en la Copa América, fue borrado del mapa de Gustavo Quinteros. Sin duda, el directivo reconoció que se hicieron mal las cosas en manejar la situación del delantero.

"Se estuvieron haciendo las gestiones, pero no se pudo llegar a un acuerdo y esperemos que no vuelva a ocurrir que nos quedemos sin un jugador formado en casa y que además que se vaya libre. Se estuvieron haciendo las gestiones hace rato, pero no hubo acuerdo y terminamos perdiendo al jugador", reconoció Mosa.

Eso no es todo, el dirigente de Blanco y Negro enfatizó sobre el éxodo del delantero y manifestó que "nosotros tenemos que hacer el mea culpa al interior. Algo cometemos mal en la institución cuando un jugador como Luciano queda libre. Vamos a revisar qué hicimos mal, para que no se vuelva a repetir”.

Luciano Arriagada desapareció del mapa de Colo Colo, luego de debutar en la Selección Chilena. El delantero partirá de los albos y su adiós duele en Blanco y Negro (Agencia Uno)

Sin duda, Arriagada no ha sido el aporte que esperan en Colo Colo durante este 2022. El joven delantero, oriundo de Lota, esta temporada solo tiene 27 minutos en la cancha en la Primera División. El artillero no es opción para Gustavo Quinteros.

Es más, Arriagada no tiene acción en Colo Colo en el Campeonato Nacional desde el 27 de febrero de 2022. La última vez que se vio a Arriagada en el torneo fue ante Huachipato en el Estadio CAP. En tanto, en la Copa Chile, el jugador actuó 26 minutos en el empate sin goles ante Temuco en el Monumental el 19 de junio.