Con el Campeonato Nacional 2021 en etapa de definición y a falta de dos fechas para que concluya, ya empiezan a sonar jugadores en los distintos equipos del fútbol chileno para reforzarse de cara a la próxima temporada.

En Colo Colo, suena con fuerza el nombre de Cristián Zavala, quien actualmente juega por Deportes Melipilla y ha sido de los valores más destacados junto al delantero argentino Gonzalo Sosa.

Ahora, otro nombre que empezó a tomar fuerza en Macul es el de Ariel Cabral, volante de 34 años formado en Vélez Sarsfield pero que ahora desempeña sus funciones en el Cruzeiro de Brasil. La potencial buena noticia para los albos es que el jugador está próximo a concluir su contrato con el club brasileño.

En diálogo con el portal de noticias AS, Cabral aseguró que “Es un honor que se hable de mí en Chile, pero no sé nada, ni me hablaron de eso. Estoy terminando mi contrato en Cruzeiro”.

Sobre el club albo, declaró conocer un poco diciendo que “Es un club importante. Me acuerdo de cómo jugaba aquel Colo Colo de Matías Fernández y Humberto Suazo. Era un equipazo que jugaba muy bien”. Además, complementó con su estilo de juego: “Mis virtudes son el toque simple, estar bien posicionado y tratar de pensar el juego para resolver antes de tiempo”, sentenció.

Ariel Cabral fue formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, en donde debutó en 2007 y se mantuvo hasta 2010. Después, fue cedido al Legia Varsovia por un año para retornar a Vélez nuevamente hasta 2015 y, desde ahí en adelante, se ha mantenido en Cruzeiro.