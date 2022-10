Ariel Holan prefiere no hablar de la posible llegada de Gustavo Quinteros a Independiente de Avellaneda

Indpendiente de Avellaneda busca urgentemente entrenador para reemplazar a Julio Falcioni luego de una temporada con altibajos y que cerró de buena manera al empatar 2-2 con Boca Juniors forzando un final de película en el fútbol argentino.

Uno de los serios candidatos para asumir la banca del Rojo es Gustavo Quinteros, reciente estratega campeón con Colo Colo, sin embargo, los albos no quieren saber nada con esa posibilidad.

Ariel Holan, DT de Universidad Católica conoce de sobra lo que es la banca de Independientre, ganó la Copa Sudamericana con esos colores y siempre ha declarado sentirse muy hincha de ese cuadro, pero, se abstuvo de opinar respecto a la posibidad de que su colega llegue a esa banca.

"No doy opiniones del mundo Independiente. Ni siquiera como socio, porque soy entrenador y no quiero que se mezcle una opinión mía. Prefiero abstenerme de estas respuestas. Soy un entrenador todavía en ejercicio, si no lo fuera te daría las opiniones", aseguró en conversación con Redgol.

Holan prefiere mantenerse al margen de la posible llegada de Quinteros a Independiente (Agencia Uno)

En todo caso el entrenador cruzado no perdió oportunidad para desearle lo mejor a su ex equipo.

"Quiero lo mejor para Independiente. Las cuestiones políticas, cada uno puede tener su opinión. Yo pienso en el club y lo que quiero es lo mejor", cerró.