El exfutbolista e ídolo de Colo Colo si bien no exime de responsabilidad a Gustavo Quinteros, considera que el equipo tiene claridad en la propuesta futbolística, pero se necesita una mejora en el rendimiento individual de los futbolistas.

Marcelo Barticciotto menciona la baja en el nivel individual de los futbolistas de Colo Colo como una de las principales causas de la mala racha de tres partidos sin ganar por el Campeonato Nacional 2022.

El ídolo del Cacique nombra a jugadores que fueron importantes en la temporada pasada: "(Leonardo) Gil no está en su mejor nivel, se le nota y al equipo se le nota lo que es peor. (Pablo) Solari tampoco está bien, Costa no está bien, (Marcos) Bolados es mucho pedirle, recién era el primer partido después casi dos o tres meses que no jugaba", dice en ESPN F90.

El exfutbolista no excusa al DT del equipo albo: "Hay responsabilidad, sin duda. Cuando un equipo anda mal, hay responsabilidad de todos, yo no puedo dejar afuera a Quinteros del mal funcionamiento de Colo Colo".

De todos modos, Barticciotto siente que el estratega si tiene una idea de juego y lo que está fallando son los rendimientos de los futbolistas: "A mí me parece que cuando uno como estratega para un equipo, está la claridad de como lo para, donde va a salir a presionar el equipo, eso Colo Colo dentro de todo lo tiene, a eso me refiero, después necesitas de rendimientos individuales que te sostengan todo tu trabajo también".

Quinteros ha mencionado en las últimas semanas que busca darle confianza a los jugadores para que puedan volver a su mejor nivel. El equipo albo necesita mejorar esta semana, ya que afrontaran el Superclásico ante la Universidad de Chile en el estadio Monumental.