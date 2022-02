Marcelo Barticciotto comenta la derrota 1-0 de Colo Colo ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano. El ídolo del Cacique destaca el trabajo de Mario Salas como técnico acerero, pero con algunos matices, dejando claro que mantuvo la categoría tras la denuncia a Deportes Melipilla por irregularidades en los contratos y que no hizo un buen partido ante el conjunto albo por la jornada 4 del Campeonato Nacional 2022.

"Hay un gran valor. Desde que asumió sacó muchísimos puntos, más allá de que no le alcanzó para salvarse del descenso directo, porque en definitiva lo termina salvando por secretaría, pero igual era muy difícil cuando Mario Salas tomó Huachipato. Él sabía que iba a ser un tema muy difícil, pero sacó muchísimos puntos. Ahora, si yo escucho las preguntas de (Daniel) Arrieta y de repente también las respuestas de Salas que la gente no crea eso, porque en definitiva Huachipato jugó tan igual de mal como Colo Colo, que no crea que jugó bien", dice en Al Aire Libre en Cooperativa.

Barticciotto considera que por trámite era de igualdad, pero cree justo el triunfo acerero por la efectividad: "El partido era para un empate 0-0 clavadísimo, lo que pasa es que apareció (Marcelo) Cañete con su genialidad y (Walter) Mazantti con su gambeta para terminar de definir y bien merecido lo tiene porque aprovechó casi la única oportunidad de gol que tuvo, pero Huachipato no jugó tampoco bien este partido".

El exfutbolista se refiere a cómo debe ser el análisis en la interna alba: "Primero se parte por la autocrítica, se parte por ahí para mejorar. Después se van conjugando cosas como para en definitiva determinar que te de este resultado o que uno se vaya con una derrota. Primero el que jugó mal es uno y después hay virtud del rival, porque la mayoría de las veces, los rivales te salen a jugar de la misma forma, con la misma concentración, es uno el que está en los equipos grandes el que tiene que romper todo eso, todas las trabas que te pone el técnico rival".

El comentarista analiza las falencias del equipo de Gustavo Quinteros: "Lamentablemente Colo Colo viene careciendo de hace tiempo, inclusive desde el término del campeonato pasado y el inicio de este, de problemas en el tema de la gestación de tres cuartos hacia adelante y la definición. Hoy volvieron esos fantasmas, inclusive hoy no sé hizo ni dueño de la pelota tampoco, no es que fue demasiado superior a su rival con la pelota en los pies, hoy fue repartida la posesión de la pelota, la tenía un poco Huachipato, la tenía un poco Colo Colo. No se hizo dueño de la pelota como lo hizo casi siempre con los rivales que había jugado antes, eso es para preocuparse y seguir trabajando".

El 7 del Pueblo también se refiere a la confianza del DT a futbolistas que viven un bajo presente: "A ver cuando un técnico se da cuenta del margen que le va a dar a los futbolistas que no están pasando por un buen momento. Eso es sabiduría técnica, es decir hasta cuando lo voy a apoyar a un jugador que no me rinde, no hace bien las cosas y no está pasando un gran momento. El técnico se tiene que dar cuenta de esas cosas, de decir voy a hacer un par de cambios, no voy a cambiar sólo el sistema, voy a cambiar los interpretes para ver si el equipo me empieza a dar otra cosa. Sí, uno pone al que está mejor, pero también hay jugadores que son de la confianza del técnico también, que el técnico confía en ellos, pueden llegar a quizás no estar tan bien y el técnico sigue confiando", opina.

"Ahí está el límite, a ver hasta cuando el técnico sigue confiando en los futbolistas que hace tiempo no vienen pasando por un buen momento, no es de uno o dos partidos, es hace bastante, y elige a otros que no tienen ese peso especifico en la espalda de la presión que existe cuando uno no está apsando por un buen momento", complementa.

Además valora la conferencia de Quinteros: "Fue autocrítico, no se puso al cartel de 'nosotros hicimos bien y el rival nos superó'. No, fue súper autocrítico de que Colo Colo hizo un mal el segundo tiempo, fue lo que le pasó contra Audax también. No es que haya jugado tan bien el el primer tiempo hoy, pero tenía el partido encaminado. Quizás convirtiendo el penal, el partido se hubiese puesto de otra forma, lo podría haber manejado con una mayor tranquilidad. Cuando se erran esas posibilidades el partido se le empezó a complicar y lo termina perdiendo", dice.

"Tiene claro el diágnostico, el tema es que lo lleve a cabo, tratar de realizarlo y que los jugadores dentro de todo crezcan en lo individual. El mayor problema está en el tema individual, la confianza que lo habló también. Pasa por la cabeza muchas veces, el jugador que está pasando por un mal momento, lo sabe y se siente criticado, a veces es díficil salir de ese momento", cierra el campeón de la Copa Libertadores 1991.