El centrocampista Luciano Cabral no ha sumado minutos con la Selección Chilena a pesar de que ha estado convocado con el entrenador Ricardo Gareca, pero que no lo ha hecho debutar en la Roja.

Poca presencia futbolística es la que ha sumado el centrocampista Luciano Cabral con la Selección Chilena. El volante ofensivo no ha podido reencontrarse con una buen rendimiento en la Roja, considerando su extraordinario rendimiento el primer semestre en Coquimbo Unido que le permitió llegar al fútbol mexicano como refuerzo del Club León .

El futbolista de nacionalidad chilena argentina vive su segundo proceso con la Selección Chilena, por la cual anteriormente debió conformarse con ver el compromiso en el banco de suplentes. No obstante, el centrocampista no ha estado considerado por el entrenador para sumar minutos con la camiseta de la Roja.

Ricardo Gareca no modifica sus esquemas de la Selección Chilena

En el panel de Equipo F Chile a través de la señal de ESPN, debatieron por los esquemas que ha presentado el entrenador Ricardo Gareca. No ha querido cambiar el estratega su trabajos tácticos, por lo cual Marcelo Barticciotto y Sebastián Esnaola entregaron sus respectivas opiniones respecto a cómo podría disputar los partidos el elenco nacional.

Todo comenzó con Marcelo Barticciotto señalando “ahora, el sistema no cambia”, respecto a la formación que ha estado entrenado el técnico. Sobre esa misma línea, contó la respuesta del periodista Sebastián Esnaola quien le señaló “el sistema no va a cambiar Barti. El sistema ya no cambió. No, no le pidamos peras al olmo, ya no cambió el sistema”.

Luciano Cabral en los entrenamientos de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Respecto a los cambios que podría considerar el estratega tiene que ver con el cambio en la conformación del plantel. En este punto, el exfutbolista destacó que “es que, para poner a Cabral, tiene que cambiar el sistema. Es que puede ser una buena fórmula porque podría jugar retrocediendo un poco a Arturo Vidal y que lo puede soltar después, pero sería un 4-3-1-2 con Aravena y Vargas arriba; Cabral de enganche y después los tres volantes: Pizarro, Echeverría y Vidal. Tranquilamente podría jugar así, pero no le gusta, no le gusta” .

Bajo esa misma línea, el comunicador contempló respecto a la presencia de Cabral que “¿Para qué lo llama entonces?”, le respondió. Y bajo esa esa lógica, agregó que “y es muy pragmático en eso, no ha habido caso. No es el primer partido en que uno le pide: ‘oiga, mueva el árbol un poquitito’. 30 minutos e hizo un cambio… Ahí sí hizo cambio”.

¿A qué hora juegan Chile vs Venezuela por las Eliminatorias?

El encuentro entre chilenos y venezolanos se jugará a partir de las 21:00 horas de este martes 19 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.