Barticciotto no comparte dichos de Quinteros sobre el árbitro y apunta al cambio de Falcón: "No sé si estaba para salir"

Colo Colo se trajo un punto en su visita a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2022. El elenco que dirige Gustavo Quinteros, no le pudo dar la vuelta al encuentro luego que el local lo igualara y terminó todo 1-1.

Luego del partido y en conversación con la transmisión de TNT Sports, el técnico de los albos tuvo declaraciones hacia el árbitro, pues manifestó que no tuvo un buen desempeño y que permitió el juego brusco en varios pasajes del encuentro.

Este lunes, en Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto opinó sobre los dichos del santafesino y cree que el juez Manuel Vergara no fue protagonista en el en el desarrollo del compromiso y menos en el resultado final.

"Creo que el árbitro no incidió para nada en el juego y menos en el resultado. Por ejemplo, cuando vi el partido no me quedé pegado en el árbitro, ni observé que haya dejado jugar demasiado o no haya cobrado algunas faltas. Sí, quizás se haya equivocado puntualmente, pero creo que el enfoque no es el árbitro", dijo el ídolo albo.

Por otra parte, Barti comentó la salida de Maximiliano Falcón en el entretiempo, donde también Quinteros explicó la situación. El ex seleccionador boliviano no estaba conforme con el rendimiento del charrúa y además ya estaba condicionado con una amarilla.

"Tampoco lo encontré un desastre, no sé si estaba para salir. Sí que en el tema de la amarilla lo condiciona, sobretodo en defensa, pero si los técnicos van a sacar a todo el mundo que le ponen amarilla... No sé, es un decisión muy técnica, que el técnico vio que no estaba jugando bien", cerró Barticciotto.