Marcelo Barticciotto, analizó en Al Aire Libre en Cooperativa, el triunfo de Colo Colo como visitante ante Fortaleza por la Copa Libertadores en la primera fecha del Grupo F. El ídolo del Cacique comenzó dando la explicación ante la situación del agotamiento del equipo en el segundo tiempo.

"Sí, porque lamentablemente nuestros equipos no están acostumbrados a jugar a la intensidad que se juegan estos partidos. Colo Colo, más allá de ser un equipo intenso en el Campeonato Nacional, los rivales quizás no te exigen tanto como estos. Entonces, a veces hay que poner un cambio más en estos campeonatos internacionales y hoy desde el minuto salió a jugar un partido como tenía que jugarlo, a esa intensidad, a ese ritmo, con esa velocidad y lo entendió de esa manera y me parece que le dio resultado", explicó.

"Después bajó un poco, era normal que se iba a cansar, pero tampoco lo metieron en un arco ni le generaron tantas situaciones de gol. Lo manejó bien el partido, lo pudo controlar de buena forma. Me parece que lo terminó ganando merecidamente", agregó Barti.

Por otro lado, el ídolo albo también comentó los cambios Pablo Solari y Juan Martín Lucero tras aquella situación. "Si, hay que refrescar el equipo. Solari estaba un poco cansado, Lucero también. Bolados si hubiese estado un poquito más fino podía haber convertido el tercero y liquidado el partido, porque se generó dos o tres situaciones clarísimas de contra, estuvo muy solo y en esa que no le pudo pegar de zurda, que no lo pega bien".

Y analizó los goles errados. "Eso es un tema de errores conceptuales que tienen los futbolistas. La de Benevenuto, el cabezazo que pega en el palo, después cuando él quiere definir, define de derecha en lugar definir de izquierda, porque no sabe patear con la izquierda, no tiene la costumbre. Si patea con la izquierda, la cruza y termina siendo gol. Patea de derecha con la parte de afuera del pie y la termina tirando por arriba del travesaño y Bolados tampoco pateó de buena manera cuando estaba solo frente al arquero".

En cuanto al desarrollo del partido, en un momento se vio que le empezó a costar arrimarse al arco rival, a pesar de las llegadas de Bolados, Barticciotto opinó sobre aquello. "Me parece que en algún momento del partido lo que pasa es que erró el camino de controlar el juego. Quiso ser muy directo, del primer pase tirársela a los delanteros y de ahí empezar a atacar"

"Me parece que el partido dictaba en ese momento tener la pelota. De que el primer pase sea un volante, que el volante juegue con otro volante y ese volante con un delantero, apoyarse y de esa manera bajarle el ritmo a Fortaleza que había subido el segundo tiempo", añadió.

Además, el ex jugador albo destacó la inteligencia del equipo. "Yo digo que ahí se ven los equipos que son inteligentes, en los diferentes momentos dentro de un partido te vas a tener que defender y en otros atacar, porque el rival juega y me parece que en ese momento erró el camino.

"Después no tuvo problemas en realidad y sí, demostró que se puede y eso me parece que te genera mucha ilusión, mucha esperanza. Ahora tiene dos partidos de local, juega con Alianza Lima y luego con River Plate y eso no es menor, tiene que aprovecharlo", sostuvo.

Por último, ante la consulta sobre cómo encarar el compromiso contra Unión Española y si Gustavo Quinteros debe realizar cambios, pensando en el desgaste.

"Acá se ven las decisiones de los técnicos, si toman buenas decisiones o no. Me parece que debería poner una mixtura, quizás no sacar a todos, pero sí a los que más agotados quedan. Colo Colo no va a tener casi tiempo de recuperación, no sé si viaja hoy a la noche o mañana en la mañana y mañana no podrán hacer casi nada (Hoy viernes), después el sábado entrenan un poquito y ya el domingo juegan", argumentó el ex 7 de los albos.

"Es complejo, después de un viaje de casi 10 horas que tardaron en llegar a Brasil, no sé si ahora lo podrán hacer más corto a Santiago, pero se siente el cansancio y es difícil recuperar a los futbolistas. Por eso digo, hay veces en que los técnicos tienen que tomar decisiones, Colo Colo tiene plantel como para hacer un buen equipo igual", cerró.