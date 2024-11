Jorge Almirón se transformó en un verdadero héroe en Colo Colo tras recuperar el título del Campeonato Nacional, la Supercopa y meter al cuadro popular entre los mejores ocho equipo de la Copa Libertadores después de seis años.

El entrenador argentino fue el gran gestor de la extraordinaria temporada 2024, concretando todos los objetivos en su primer año al mando del Cacique.

Y tras lo realizado, dio una enytrevista a La Arenga del Abuelo, donde habló de todo. En la instancia también aclaró su polémica y supuesta relación con el autodenominado astrólogo peruano Giorgio Armas, quien se colgó de un par de llamadas que tuvieron cuando Almirón dirigía a Boca Juniors en 2023.

Según palabras del estratega de 53 años, un director del cuadro Xeneize le recomendó contactarse con esta persona para guiar la campaña en Copa Libertadores, donde llegaron la final.

“Lo del astrólogo, fue un director. Me dijo: ‘mirá, este chico ha ayudado a otros entrenadores, estaría bueno que la hables. Empieza la Copa Libertadores, por ahí te ayuda’. Bueno, le digo yo, para mí todo sirve. Si hubiera ganado la Copa, qué me importa“, comenzó contando.

La verdad tras la relación entre Jorge Almirón y el astrólogo peruano

Luego, el oriundo de San Miguel aclaró que solo se contactaron en dos ocasiones y luego el peruano habló de más en la prensa trasandina.

“Hablé con él una vez, grabó y eso quedó. Yo salir a desmentir eso, cuando estás en un club tan importante salir a desmentir eso… Dos veces creo que hablé (con él). Pero después cuando una persona sale y habla en los medios, y asegura que ‘ya hablé con Jorge y creo que ahora puede jugar así, así y así’. Los medios hicieron un show y yo no voy a salir a llamar al canal a decir es todo una farsa, es todo una mentira… Yo dejaba que hablara“, explicó.

“Mis hijas me decían: ‘papá están hablando, están criticando’. Déjalos que hablen, yo no voy a salir a desmentir, si es divertido. Déjalo que hablen, no pasa nada'”, agregó.

Jorge Almirón cerró una temporada redonda con Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

No tuvo participación en la campaña de Colo Colo

Finalmente, dejó claro que desde aquella época nunca más habló con este personaje y descartó que haya tenido influencia en la temporada de Colo Colo.

“No hablo más, nunca más. Fueron dos veces nomás, esa vez del video y otra vez más que hablamos y después no. Yo lo dejé que hablara y se hizo famoso el tipo. Llegamos a la final de la Copa Libertadores gracias al astrólogo (entre risas). Yo voy a salir a desmentir ‘no, fui yo, fue el equipo’, yo dejé que hable”, cerró.