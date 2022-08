El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, no lo pasó bien en la caída frente a Unión La Calera y el meta intentará recuperar la buena onda en el próximo partido ante la Unión Española.

Colo Colo sufrió una dolorosa caída por 2-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar con dos goles de Christian Vilches. Sin duda, uno de los que tuvo un partido irregular fue el arquero Brayan Cortés, quien no supo reaccionar de buena forma en los dos goles que le costaron el resultado a los albos y, de paso, les hizo perder la chance de extender la diferencia con Ñublense a 12 unidades en el fútbol chileno.

Cortés está enfocado en dar vuelta la página lo más rápido posible, ya que el golpe caló hondo en el corazón del arquero y de sus compañeros en Colo Colo. Ahora, el foco debe estar en lo que realizarán ante Unión Española en el Estadio Monumental.

"Fueron dos pelotas paradas que nos costaron mucho, es doloroso (...) Ahora nos toca perder en el Campeonato Nacional, veníamos por los tres puntos, con toda la motivación. Colo Colo siempre propuso fútbol y, por ese lado, me quedo tranquilo. Fuimos protagonistas, pero se gana con goles (...) Son errores puntuales y asumo mi responsabilidad, pero no pasa nada, seguimos buscando el título, estas cosas pasan. Hay que poner más ojo", explicó Cortés en diálogo con Dale Albo.

Además, el guardián de los albos apuntó que "quizás pesa el saber que podíamos quedar a 12 puntos. Nos queríamos escapar, pero ya está. Ahora toca corregir los errores puntuales que nos han hecho perder estos partidos".

El arquero Brayan Cortés no quedó conforme con su presentación y asume la responsabilidad en la caída de Colo Colo (Guille Salazar)

ver también Federico Vilar al fin ve frutos en su pega en Unión La Calera tras vencer a Colo Colo

Igualmente, Cortés ahora debe cambiar el chip ya que viene un desafío contra Unión Española y, además, estará en la Selección Chilena de Eduardo Berizzo, que jugará en su natal Iquique ante Perú por el Clásico del Pacífico.

"Me siento responsable, pero son cosas que pueden pasar. No lo esperábamos en este partido, pero vamos a estar más atentos. Hay que cambiar el chip y levantar cabeza, no se ha muerto nadie", admitió Cortés.