Miguel Ramírez tuvo una destacada campaña con Deportes Iquique, terminando tercero en el Campeonato Nacional, lo que le permitió clasificar a la próxima Copa Libertadores 2025. El entrenador chileno de 54 años considera que ya ha ido ganando experiencia en el fútbol profesional y ya se siente preparado para desafíos mayores.

“He ido ganando experiencia, he ido ganando canas, patas de gallo, rabias, he ido ganando madurez en lo que va de mi carrera. Cada vez me voy sintiendo más preparado para desafíos mayores, hoy tengo un desafío mayor que es participar con Iquique, competir en Copa Chile, Torneo Nacional y Copa Libertadores. Para mí estar en Copa Libertadores es lo máximo”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Es tan bueno el presente de Ramírez, que algunos lo postulan como entrenador de la Selección Chilena. Marcelo Vega le consultó por la chance de ser estratega de Chile en caso que no siga Ricardo Gareca. Ante aquello, el DT muestra respeto a su colega.

“Esa pregunta me la han hecho varias veces y es lo que es yo esperaría si fuera el técnico de la Selección y le preguntan a otro técnico, trataría de ser lo más respetuoso posible en responder. Hay una persona que está trabajando y que espero que le vaya muy bien, porque está mi país de por medio. Entonces lo único que quiero es que le vaya bien y lleve jugadores de nuestro equipo”, señaló el Cheo.

Miguel Ramírez menciona recorre un camino largo como DT

El entrenador relata que ha hecho un camino extenso en su carrera: “Estoy haciendo junto al cuerpo técnico el camino largo. Llevamos 10 años casi. Yo llevo un poquito más, porque fui ayudante técnico de Jaime Vera en mis inicios, estuvimos en Iquique, estuvimos en Antofagasta. Llevo más de 10 años trabajando fuera de Santiago”.

Miguel Ramírez le desea lo mejor a Ricardo Gareca en la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Por ahora se concentra en Deportes Iquique y apunta a hacer una buena temporada para tener otras chances: “Seguramente si nos va bien en esta Copa Libertadores, en este Torneo Nacional y en esta Copa Libertadores para el año 2026, voy a tener alternativas y variantes como para poder proyectarme”.