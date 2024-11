Claudio Borghi volvió al estadio Monumental. El Bichi dirigirá a las leyendas de Colo Colo en el partido ante River Plate que se jugará el sábado 7 de diciembre en el estadio Monumental.

El estratega dirigió su primera práctica en este mini proceso en el Monumental. Borghi no estaba al frente de un grupo de jugadores hace bastante tiempo. “Seis, siete años, pero eso no es lo llamativo”, expresó en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT tetracampeón con Colo Colo explicó lo especial de estar en Macul: “Cuando uno entra acá, yo pasé muchos años de mi vida acá, fuimos compañeros con Miguel, después trabajé en cadetes, cuando uno entra acá se le viene el tiempo, la historia que uno tiene acá, buena o mala, los años que ha pasado y después pararse delante los jugadores es más complejo”.

Borghi contó una anécdota: “Voy a contar una intimidad, esta llave, estos silbatos, son de la época de cuando yo empecé a trabajar acá con el Chano Garrido en el centro de formación que tenía Colo Colo. Fui a probar si funcionaba la llave, pero ya no funciona. Hay un montón de recuerdos que uno tiene de este lugar, especialmente con muchos chicos de los que están”.

Claudio Borghi conoce a todas las leyendas de Colo Colo

El Bichi conoce a todos los exjugadores que competirán ante River Plate, a la mayoria los dirigió, salvo algunas excepciones. En la instancia, el entrenador conversó de los momentos vividos por todos en torno al Popular.

“De los que no he dirigido está Neira, pero lo conozco de muy chiquito, está el Pájaro Valdés que también lo conozco de muy chico. Al resto los he dirigido a todos. Hablamos un poco de los momentos que hemos pasado en el club, entrenando, jugando, con buenos días, días malos, con frío, con calor, la verdad que la pasamos bastante bien”, relató.

También mostró su emoción por estar con la indumentaria Alba: “Ya tener el indio en el corazón… es lo que te decía, los sentimientos que uno trae de todos los momentos buenos que uno ha pasado”.

Fiel a su estilo, Borghi reveló sus sensaciones previas a dirigir: “Estaba nervioso, estaba todo cag… Le digo al profe Hernán Torres que hemos trabajado juntos, le digo los puedo exigir. Me dice no los puedes exigir, porque hemos hecho trabajos físicos, futbolísticos, hemos pedido dos toques, dos toques y un toque, remates. Pero uno los quiere exigir.

“Hay jugadores que están bien, Fierro está bien, Matías está bien, Madrid está muy bien. Paredes que está jugando, Sanhueza está bien. Meléndez y Riffo cojean más que yo(…) Mi pregunta fue simple, mi pregunta es estamos para jugar con tres en el fondo, si estamos para jugar con carrileros”, cerró con su característico toque de humor”.