Colo Colo rescató un empate ante Unión La Calera, pero dejó varias dudas en el funcionamiento del equipo y más pensando en lo que viene el próximo miércoles por Copa Libertadores frente a Boca Juniors. Además, desaprovechó una buena oportunidad de meterle presión a Universidad de Chile y a Huachipato en la tabla de posiciones.

En conversación con Bolavip Chile, Ricardo Dabrowski analizó el partido del Cacique contra los caleranos y se le preguntó si queda preocupado tras el nivel que mostró este viernes en la quinta región.



"Yo creo que se está dando lo mismo. Colo Colo no está encontrando fútbol y lamentablemente si un equipo no genera... Colo Colo por ahí tiene más obligaciones que otros. El problema es que no puede resolver situaciones, porque a lo mejor le falta ese salto de calidad que tiene que tener un jugador más creativo, entonces se están haciendo muy chato los partidos", dijo el ex delantero albo.

En cuanto a lo que viene contra el elenco argentino, Dabrowski señaló que es importante que los albos puedan hallar ese juego que necesita, pues sumar de local es prioridad.

"Calera es un equipo duro también, pero tampoco está generando mucho fútbol. Son circunstancias, situaciones. Son dos equipos que chocan mucho y se anulan, pero no generan. El caso en Copa Libertadores, una parte está bien, pero la otra parte es importante, más cuando juegas de local. Esperemos que algún momento encuentre ese lado que este año todavía no ha podido Colo Colo".

En cuanto a la lesión de Marcos Bolados y también al desempeño de Damián Pizarro, también se expresó.

"Habrá que ver el grado de la lesión, no sé si hay un informe o no. Siempre es preocupante, porque ha mantenido un buen nivel y el que ha rendido en buena manera. El chico Pizarro, lógicamente. Está haciendo todos los méritos y esfuerzos, pero indudablemente todavía no tiene todavía la experiencia", mantuvo.



"Tiene que ir creciendo y eso es a medida que vaya jugando, pero si juega obligadamente porque hay lesionados y no por méritos propios, entonces se complica. Cargar toda la responsabilidad tampoco le generará un provecho, pero espero que vaya superando el nivel futbolístico el equipo y eso ayuda a crecer a todos los jugadores. La verdad es esa", cerró.