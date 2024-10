Un ex entrenador de los albos y campeón de la Copa Libertadores 1991, se refirió a lo que se ha sabido tras la denuncia por el posible desacato de Jorge Almirón.

Un nuevo escándalo está remeciendo al fútbol chileno y tiene que ver con la disputa del título en el Campeonato Nacional 2024, donde Colo Colo y Universidad de Chile estiraron hasta el final la lucha.

Y más allá de lo que pueda pasar en la cancha, los azules se unieron a la denuncia de Huachipato en contra del Cacique por un posible desacato del entrenador Jorge Almirón, quien habría dado instrucciones desde la cabina en el partido con los Acereros pendiente por la fecha 18, donde se encontraba suspendido.

El árbitro Héctor Jona incluyó en su informe de la presencia de un funcionario que no estaba autorizada para estar en la zona de exclusión. Es el coordinador Víctor Vidal, quien habría estado empleando un dispositivo electrónico.

Pero recientemente salió a la luz que aquello no fue presenciado por los árbitros en el estadio y habría sido incluído desde Santiago en el informe arbitral.

Los descargos de un histórico de Colo Colo

Tras conocerse esto, un histórico de Colo Colo explotó ante esta nueva polémica. Se trata de Ricardo Dabrowski, quien en diálogo con Bolavip Chile hizo sus descargos.

“Bueno, a ver, después todo el mundo se pregunta qué pasa en el fútbol chileno. Bueno, esto es lo que pasa, entonces es muy difícil que un fútbol crezca, se desarrolle, se potencie mientras estén sucediendo este tipo de situaciones y la discusión no sea por cómo potenciar el fútbol formativo, cómo mejorar la competencia. Bueno, esas cosas lamentablemente, o sea, las discusiones que no se hacen en torno a una cancha de fútbol y bueno, lamentablemente siempre van a repercutir en contra”, comen´zo diciendo el exfutbolista y entrenador.

“Entonces digamos, eso genera descrédito, entonces tanto el hincha de un equipo como de cualquier equipo y bueno, qué sé yo, la verdad que viéndolo de afuera, el que no conoce nada de esas cosas dice ‘este fútbol no puede estar bien'”, continuó.

“A mí no me sorprende más nada, o sea, digo en el sentido de que acuérdense cuando fue la posibilidad de que Javier Castrilli vaya como presidente de los árbitros. Él entregó un informe y resulta que terminaron echando a Castrilli. Entonces, digamos, arranca de por ahí el tema”, completó.

Ricardo Dabrowski sale en defensa de los intereses de Colo Colo.

Ricardo Dabrowski no se guardó nada

Seguido, el Polaco siguió atacando las polémicas que han protagonizado los árbitros en el fútbol chileno los últimos años.

“Y el tema de los árbitros, bueno, te reitero, en los tiempos que corren con la tecnología que hay y con lo que, digamos, el nivel de preparación que debiera de tener un árbitro, yo ya no creo en los inocentes, ¿me entiendes? Que no, es un error involuntario y me cuesta creer mucho eso. ¿Me entiendes, viejito pascuero? Y bueno, ya uno sabe quién es el viejito pascuero”, lanzó.

“Entonces, me parece que, te reitero, todo este tipo de situaciones, lamentablemente, atentan contra el desarrollo del fútbol y pensando que Chile va, y bueno, la realidad a nivel de selecciones, a nivel de juveniles, bueno, nada, la realidad refleja lo que realmente sucede”, cerró el campeón de la Copa Libertadores 1991.