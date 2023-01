El ex delantero albo se refiere a la polémica por la salida del Gato y no esconde sus ganas de ser alguna vez gerente deportivo del Cacique, algo para lo que se está preparando.

Sebastián Chamagol González no se lo manda a decir con nadie a Juan Martín Lucero: "Nunca le tomó el peso a lo que significa Colo Colo y a lo que repercute"

La salida inesperada de Juan Martín Lucero de Colo Colo ha dejado muchos heridos en el camino y una hinchada que se siente dolida por la actitud de una de las máximas figuras en la obtención del último campeonato de los albos.

Para Sebastián González, la cosa es clara. "Lucero fue muy mal asesorado, nunca le tomó el peso a lo que significa Colo Colo y a lo que repercute. Hay un mal manejo y en la soberbia de no presentarse a entrenar. Fue muy mal asesorado. Lo hizo en un mal momento", aseguró en conversación con DirecTV.

Agregando que "ha sido bastante complejo lo de Lucero, venía siendo campeón, goleador del equipo, no fue fácil encontrarlo. Me imagino que fue mal asesorado y terminó siendo perjudicado por completo".

Chamagol cree que Lucero fue muy mal asesorado (Agencia Uno)

Chamagol igualmente cree que "es muy difícil ser el 9 de Colo Colo, Lucero lo había hecho muy bien. La responsabilidad para quien venga es tremenda. Hay que ver como Benegas se adapta a esa responsaibilidad y a reemplazar los goles de Lucero".

Por otra parte, González no esconde sus ganas de volver al club que lo vio nacer. "Es un desafío para mi llegar a ser gerente deportivo en Colo Colo. Creo que hacen falta personas que tengan una preparación para este cargo. Hoy estoy haciendo una carrera y si eso me permite estar en la elite, me encantaría", cerró.