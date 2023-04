Jordhy Thompson estaba teniendo su segunda oportunidad en Colo Colo y había vuelto a las citaciones en el partido ante Universidad Católica, luego de haber estado separado del plantel albo producto de la denuncia de unos videos que se hicieron virales hace una semanas, en donde se ve al joven canterano golpeando a su ex pareja a la salida de una discoteque de Santiago.

¿Qué pasó ahora? La estudiante de obstetricia, Camila Ignacia Sepúlveda, volvió a alzar la voz y difundió una segunda denuncia de violencia de genéro a través de dos videos que fueron difundidos en sus redes sociales, registros en los que se ven como la afectada tiene moretones, rasguños y heridas hechas por el propio futbolista.

Thompson está en el ojo del huracán por agresiones físicas y psicolócias hacia su ex pareja | Foto: Archivo - Photosport

Fue en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha, que el periodista Cristian "Chico" Peñailillo se fue en picada en contra del Cacique y su manera de manejar la lamentable situación.

"Colo Colo ha sido tremendamente desprolijo en temas contractuales y se han ido varios jugadores porque ven que el club no los van llevando, no los quieren y no son importantes. Con esto quiero tratar de hacer una asociación del porqué este muchacho termina en estos actos de violencia de género que son hiper grave, los cuales están ahí de ser un femicidio. No digamos que son solo textos los que les manda porque ya rompió un Ipad, le pegó con un tenedor y está toda moreteada", comenzó diciendo el reconocido escudero de Eduardo Bonvallet.

Bajo la misma línea, agregó que "a este muchacho no le deben haber puesto un psicólogo, con suerte le pusieron una asistente social del Cesfam para que les salga poco porque esta Sociedad Anónima no invierte en seguridad ni en nada ¿Tú crees que se van a gastar la plata en un equipo multidisciplinario que te acompañe en lo psicológico? Las patrañas. Ahí está, este cabro a los 15 días estaba jugando en la Proyección y después fue citado. ¿Después qué dicen? Aquí el talento y vamos no más".

"Thompson debió ser apartado, que no entrenara, que se le ayudara psicológicamente y que se hiciera un diagnóstico en el que se dijera que tiene serios problemas o qué siga este camino. En Colo Colo hasta ahora nadie da la cara, la pega de Morón ha sido pésima", concluyó.