Claudio Borghi duda del posible aporte de Mauricio Isla a Gustavo Quinteros: "No ha funcionado en Católica, ¿Por qué debería hacerlo en Colo Colo?"

El rendimiento actual de Colo Colo dista mucho de lo mostrado las temporadas anteriores, en específico la del 2022, año en que se coronaron campeones y lograron bajar la estrella 33, tan anhelada en el mundo albo.

Sin embargo, el sábado quedaron más dudas que certezas tras el empate ante Unión Española de uno a uno en la cancha del Estadio Santa Laura Universidad SEK, situación que complica al estratega Gustavo Quinteros.

Por tal razón, quien conoce de los procesos de los albos y voz autorizada es sin duda Claudio Borghi. El Bichi consultado por Bolavip Chile sobre si encuentra que lo mostrado por los de Macul es decepcionante, el actual comentarista recalca que el técnico Gustavo Quinteros, ha debido lidiar con el escaso aporte de los refuerzos que llegaron a inicios de año.

"Decepcionarme no es la palabra. No se puede rearmar como Quinteros quiere, no le han funcionado los refuerzos y ha tenido que solucionar un problema que a veces se solucionan con juveniles y si ellos lo hacen bien, van a tener la trascendencia de esos jugadores que uno cree van a ser el aporte ideal", afirmó el comentarista de TNT Sports.

Además, tuvo palabras para el desempeño de Carlos Palacios. La Joya, no ha rendido como se esperaba, según su parecer y su rendimiento no ha sido el óptimo. "Palacios vino como un refuerzo importante, pero no ha podido rendir. Dirán que ha ha hecho goles, algunos de penal, pero no está aportando lo que uno y los hinchas esperan", reconoció.

Sobre el joven atacante Damián Pizarro, el Bichi cree que aún no ha podido hacer la diferencia que en la escuadra blanca se requiere. "Pizarro es un chico que tiene muchas ganas, pero todavía no ha podido hacer la diferencia necesaria. No digo olvidar los nueve, pero para tener la cantidad necesaria de goles que necesita Colo Colo", sostuvo.

Según Borghi, Carlos Palacios no ha aportado lo que se esperaba (Photosport)

¿Huaso Isla o Torta Opazo?

Ni Jeyson Rojas ni mucho menos Bruno Gutiérrezhan estado a la altura de las circunstancias. Este último jugador, responsable directo en el gol hispano el último fin de semana. Es por tal razón, que Quinteros quiere un lateral derecho y suenan nombres como el propio Mauricio Isla, muy cuestionado en Universidad Católica y la opción de retorno de Óscar Opazo, quien no logra consolidarse en Racing de Avellaneda.

Para Claudio Borghi, la posibilidad del Huaso Isla es demasiado incierta, puntualmente porque no ha rendido en los cruzados y eso abre una potente interrogante. "Isla es una buena opción, pero no ha funcionado en Católica, ¿Por qué debería hacerlo en Colo Colo?", sentenció el ex seleccionador nacional.

¿Y sobre Opazo? "El Torta no está jugando en Argentina todo lo que uno espera, el otro día jugó de marcador de punta izquierdo, aún no tiene un puesto asegurado. Su agente dijo que no volvería a Colo Colo", concluyó Borghi.