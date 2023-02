Una de las escenas más desgarradoras de lo que dejó la victoria de Coquimbo Unido sobre Colo Colo en el Estadio Monumental fue la salida de Daniel Gutiérrez en el segundo tiempo, quien fue reemplazado por Jeyson Rojas y el jugador estalló en lágrimas en el banco de suplentes.

La imagen desató un debate sobre si Quinteros debía o no cambiar al jugador por el mal partido que estaba haciendo, en donde mucha gente coincide en que ‘se mató’ al jugador en vez de aguantarlo los minutos finales.

Claudio Borghi se hizo parte del debate en Futuro FC de Radio Futuro, donde aseguró que “Quinteros no protege a los jóvenes como sí protege a los más grandes. Te doy ejemplos; Bouzat muchísimo, Castillo muchísimo, el mismo Falcón también. Uno dice que a los 21-22 años es joven, pero en verdad ya dejan de ser jóvenes”.

Gutiérrez se quebró en el banco de suplentes. | Foto: Agencia UNO

“Me cuesta ponerme de ejemplo, pero a los 21 estaba jugando un mundial y si me sacó Bilardo no me puse a llorar, me dije ‘puta, este me sacó y le voy a demostrar que está equivocado y me tiene que poner’”, ejemplificó el Bichi.

Campeón del Mundo destaca el aspecto emocional en la formación de los jugadores para lo que pasó con Gutiérrez: “Acá está la formación integral del jugador, el control de las emociones que tiene que ser muy claro. Me dio mucha pena ver salir a Daniel Gutiérrez, además que no puedes sacarlo después de equivocarse porque lo matas”.

“El jugador a veces demuestra que tiene que salir, se va quedando, pero si te pegas la cagada dale 5 minutos y lo sacas, si lo haces inmediatamente lo expones ante todo un estadio y te das cuenta que el cabro salió mal”, criticó a Quinteros.

En el cierre, incluso se mostró preocupado y le llamó la atención al mismo Daniel Gutiérrez: “A mí lo que me preocupa es que llore porque me da lástima, pero no puedes llorar. Sal con la cabeza en alto diciendo ‘¿me sacaste? Ya me vas a tener que poner. Pero al llorar le están dando la razón al entrenador de que la está cagando”, remató.