Claudio Borghi le cae sin anestesia a Gustavo Quinteros: "Si un entrenador no puede formar o modificar lo que tiene, es un problema"

En Colo Colo uno de los temas que más se ha tocado en este último tiempo por parte de su estratega, Gustavo Quinteros es sobre la situación de los refuerzos, algo que no ha tenido muy contento a su DT pensando en poder reforzar la plantilla pensando en los desafíos de su escuadra.

Ante esta situación, un histórico de los Albos como lo es Claudio Borghi, se refirió a este tema en el Podcast de Todos Somos Técnicos, en donde señaló que el actual DT del Cacique no puede dedicarse solo a pedir, ya que es un grave problema.

“Si un entrenador solamente va a pedir, cualquiera puede dirigir. Si un entrenador no puede formar o no puede modificar lo que tiene, ya es un problema. No se puede pedir, pedir y pedir”, partió señalando Borghi.

Siguiendo las líneas de sus declaraciones, el Bichi recalca que, en caso de no poder concretarse sus solicitudes de refuerzos, Quinteros debe trabajar con los jugadores que tiene dentro de su plantilla y sacar la mejor condición de cada uno para que puedan ser útiles en las posiciones que estime conveniente.

Colo Colo no pudo avanzar en la Sudamericana | Foto: Getty Images

“No digo que no trabaje y no quiero ser irrespetuoso, pero tengo que modificar (dentro de la plantilla) a aquel jugador que no tengo”, explicó en el podcast de TST.

Finalmente, Borghi fue claro en señalar de que hoy por hoy el tener dos jugadores en cada posición en algún equipo es algo imposible para el mercado nacional y tiro la indirecta de que el tener una gran cantidad de jugadores dentro de un plantel, no te hace ser competitivo de forma automática.

“Es difícil tener dos jugadores por puesto, para nuestro presupuesto. A veces el amontonamiento de jugadores no significa tener un plantel competitivo. Colo Colo tiene por fuera muchos jugadores, por dentro uno solo y Arriagada que es una eterna promesa”, cerró.