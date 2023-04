Damián Pizarro ha sido una de las grandes irrupciones en Colo Colo durante esta temporada y por aquello es que Gustavo Quinteros le ha entregado la confianza en la ofensiva del equipo junto a Marcos Bolados.

El futbolista de 18 años ya lleva sumado un tanto con la camiseta del Cacique, pero han podido ser más, pues su juventud y falta de experiencia frente al arco rival lo han llevado a tomar decisiones que le han privado de continuar rompiendo redes.



Durante el partido del pasado miércoles frente a Monagas por Copa Libertadores, el ariete tuvo varias ocasiones de poder estirar las cifras, pero no pudo estrenar el grito de gol frente a la hinchada colocolina.

El delantero fue titular ante Monagas en Copa Libertadores | Foto: Photosport

En relación al juego de Pizarro, Claudio Borghi entregó su opinión en Todos Somos Técnicos y afirmó que aún le falta por adquirir algunos elementos más para mejorar de cara al arco rival.

"Tiene que aprender muchas cosas. Lo vuelvo a repetir, tiene que aprender que no todo es lucha. En base a lo que hablamos de Pizarro, a mi no me gusta opinar sin tener algún conocimiento de lo que hace en su vida deportiva, no me interesa la vida privada", manifestó el comentarista.



Finalmente, el ex técnico de Colo Colo entregó detalles de cómo el jugador entrena para continuar mejorando y resaltó que él le pediría aún más, menos ir a la refriega con los defensas rivales y más centrarse en el juego junto al equipo.

"Me dicen que es un chico que tiene muchas ganas. Viene al gimnasio ocho de la mañana, hace su rutina de entrenamiento. Está siempre dispuesto y no solo a entrenar, sino que a jugar y a luchar mucho, pero para mí hay que exigirle un poquito más", sostuvo 'Bichi'.

"Yo le exigiría menos lucha y más juego. Me pueden decir 'se lleva a los rivales a la arrastra', pero yo lo trabajaría en lo que son los giros, para dónde girar y cómo girar, porque a veces giramos para el lado izquierdo y nos quedamos sin piernas. Si estás delante del arquero ¿qué tienes que hacer? Apuntar a un palo, no apuntes al arquero, prefiero que se te vaya por el palo que pegarle al arquero. Son cosas que a los 18 años se pueden seguir aprendiendo", cerró Borghi.