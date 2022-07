Pablo Solari dejará Colo Colo para firmar por River Plate, una baja que sin duda será sensible para Gustavo Quinteros. De todos modos, para Gabriel Mendoza hay alternativas para reemplazar al Pibe, de quien señaló, le faltó un título para irse como ídolo.

Colo Colo aceptó la oferta de River Plate por Pablo Solari y el jugador en los próximos días viajará a Buenos Aires para firmar su contrato con el club del que siempre fue hincha. Sin embargo, su salida dejó varios debates en la mesa.

Uno de ellos es sí merece ser considerado ídolo de los albos, especialmente por su gol en la promoción ante Universidad de Concepción. Para un referente de la institución como Gabriel Mendoza, el paso del Pibe deja una huella, pero le faltaron etapas para ganarse esa distinción que pocos tienen en el Cacique.

“Yo creo que Solari se va como un muchacho salvador, pero no como ídolo. No se nos puede olvidar nunca que su gol nos salvó de una pesadilla muy grande, eso lo va a marcar siempre y a todos los hinchas colocolinos. Nos mantuvo en primera y nunca más volvamos a vivir esa pesadilla. Marcó mucho con ese gol, está ese reconocimiento, pero para ser ídolo o leyenda debió quedarse para ser campeón”, comenzó en conversación con BolaVip.

A su vez, defendió el hecho de que los jugadores se vayan cada vez más jóvenes: “uno no tiene la varita mágica para saber que va a suceder más adelante. Llegan oportunidades una vez y hay que aprovecharlas, no sabemos si puede mantener, subir o bajar el nivel. Uno se remonta a épocas antiguas donde no salías tanto. Recuerdo lo de Barticciotto cuando estaba listo después de ser campeón en el 91 para ir al Sevilla, esperó un poco más y se cayó todo. Son momentos que hay que aprovechar y este es el momento para Solari, River es una institución muy grande y ojalá pueda ser mucho más importante todavía ahí”.

El gol que marcó el paso de Pablo Solari en Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Sin dudas que la partida de Solari diezmará la ofensiva de Colo Colo, pero el Coca no dramatiza y apuesta por los jóvenes para reemplazarlo.

“Es el momento de los cabros jóvenes como Zavala y Oroz. Ojalá se las den, que tengan más minutos en el equipo, porque a medida que van jugando se van desarrollando. Es una baja importante, pero tenemos recambio, en ese puesto no necesitamos más. Sólo falta un relevo para Lucero, pero por las bandas hay muchas opciones”, cerró.