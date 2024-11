Universidad de Chile irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo a denunciar a Colo Colo. Los Azules irán a una tercera instancia tras los fallos de la Primera Sala y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Este anuncio por parte de los Azules no gustó nada al histórico de Colo Colo, Gabriel Mendoza. “Pu… que han huev… poquito, así de simple, mucho huev… a llorar a la iglesia nomás papá, si ya perdieron. Ya no sé qué más van a buscar ahora ¿Para qué? No tienen ninguna posibilidad”, expresó en diálogo con BOLAVIP.

Mendoza continuó con su malestar: “Si esto se gana en cancha, todo lo demás es paja molida. Que la regla hay que cumplirse, que los reglamentos están para cumplirlos, que aquí, que allá”.

Además, se refirió a la situación de la asistencia de público al estadio: “Escuché por ahí que han sido el equipo que ha llevado más gente al estadio… pero si Colo Colo estuvo como 15 partidos suspendido que no podía llevar gente”.

“Sacan excusas estúpidas, en vez de dejar tranquilo, quedan peor ellos siguen llorando sobre la leche derramada”, agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

La U escribirá un nuevo capítulo con su denuncia a Colo Colo

De momento se escribirá otro capítulo en la denuncia de Universidad de Chile a Colo Colo, ahora en un órgano internacional. Los Azules acusan una supuesta comunicación de Jorge Almirón (suspendido en ese entonces) con el cuerpo técnico en la banca.

En el Tribunal de Disciplina, la Primera Sala y la Segunda Sala fallaron en contra de los alegatos de los Azules.