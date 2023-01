Colo Colo cayó ante Magallanes en la Supercopa y aquello dejó varias opiniones luego del compromiso. El técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, habló sobre la falta de refuerzos para el equipo.

En esa línea, Coke Hevia manifestó su malestar por los dichos del entrenador albo en la atención a los medios de comunicación tras el cotejo. El periodista hizo una comparativa con el plantel de Magallanes.

"Conferencia de prensa. 'Mira, es que me falta el lateral derecho, me falta el extremo, me falta el '9', todavía no estamos listo'. ¿Cómo se va a quejar Quinteros si Magallanes no tiene nada? Con todo respeto, que se entienda, es una figura tácita. Tiene mucho menos. ¿Cómo se va a quejar?", sostuvo Hevia.

"Entonces 'no, es que mira, que me faltan y todo'. Y Bruno Gutiérrez, porque ahora lo van a apuntar, pobre cabro. No juega ahí, Bruno Gutiérrez no es lateral, no lo es. Perfecto, pero ya trajo un central para tapar a los dos Gutiérrez, cuando ayer (domingo) Ramiro González estaba en un cumpleaños con Felipe Flores", agregó.

En esa línea, siguió hablando del defensor del Cacique y también al mediocampo. "Alguno me va a decir 'ya, pero Coke no se puede todo en un partido'. Está bien, en un partido y que fue un clásico además, Daniel Gutiérrez mostró que estaba listo y no jugó nunca más. Ramiro González fue un desastre".

"Si quieren el mismo ejemplo, Zaldivia en la U, un partido y listo. Después vamos al mediocampo. Leo Gil no juega de enganche, cuando lo hemos dicho, en el Torneo Nacional es distinto que en Copa (Libertadores) porque le falta velocidad a Colo Colo. Los últimos cuatro meses de Gil fueron, entre comillas, de regalo. Estaba jugando mal", añadió.

El DT albo clama por más refuerzos en el Cacique | Foto: Agencia UNO

El comunicador siguió el análisis y agregó los casos de Agustín Bouzat, Cristián Zavala, Alexander Oroz, Matías Moya, Marco Rojas, Marcos Bolados y Jordhy Thompson.

"Dentro de la reconstrucción empezamos con las mentiras. Bouzat, 'No, es que hace un buen trabajo defensivo'. Muchachos, el extremo de Colo Colo tiene que ir para adentro. Zavala no jugó y se quiere ir, Oroz lo tiene congelado. Ahora trajo a Matías Moya, en un poquitito, en un cachito, muestra que tiene más", expresó el periodista.

"Después, el Kiwi Rojas es la gran sensación de esta pretemporada y nos comemos todos los versos. Llegó un jugador de la primera división de Nueva Zelanda a reforzar a Colo Colo y lo digo con el mayor de los respetos y resulta que Bolados, que no es 9, se mueve por allá y por acá, se nota que juega. Entró Jordhy Thompson que no jugaba nunca y mostró altiro".

Por último, se refirió a la tardanza de que empezó la pretemporada el Cacique bajo el mando de Quinteros y habló del que será nuevo refuerzo albo, como Fabián Castillo y el tema de Matías Catalán y Miguel Merentiel, quiénes también están en la órbita de Colo Colo.

"Partiste más tarde, está bien. Hubo amistosos y todo. Ahora menos vacaciones, no sé. Partiste más tarde, andaba comentando en el Mundial. Yo lo dije antes, porque mientras están acá con la opción A y B, van a terminar con la D", dijo.

"Llegó el colombiano (Fabián Castillo) a Chile y me dicen '¿Qué pasa con Catalán?' Hay detalles todavía, una opción es Soto todavía ahí. Y el '9', si Merentiel está listo hace diez días. La última vez que le dieron las llaves del club a un técnico, Colo Colo casi se va a la B. Así que ahí tiene estar atento a lo que vaya a hacer Blanco y Negro", cerró Hevia.