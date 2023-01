Colo Colo sufrió su propio "Desastre de Rancagua" este domingo luego de caer frente a O'Higgins en el Estadio El Teniente. El Cacique, quien comenzó ganando y yéndose al descanso en ventaja, sufrió un 5-1 sin apelaciones por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023.

Tras la derrota, Gustavo Quinteros tuvo palabras y sostuvo que algo así se podía ver venir, aunque no con una diferencia tan abultada en el marcador, pues es un equipo que está en reconstrucción.

Sin embargo, las opiniones no se dejaron esperar tras esta caída del Cacique y una de ellas fue la Jorge "Coke" Hevia. El periodista conversó con Bolavip Chile y afirmó que si bien a Colo Colo le falta plantel, tampoco es justificación perder de esta manera ante otro equipo que está armando.

"¿Puede perder Colo Colo? Puede perder Colo Colo. No pasa nada, jugó muy bien O'Higgins, tienen una propuesta interesante los de Rancagua. El tema cuál es, quiero escuchar a Quinteros primero. En el sentido que le echará la culpa a los que faltan, que no los no sé qué. Y ojo, le falta plantel a Colo Colo, por supuesto", dijo Hevia.

"¿Cómo no eres capaz de ganarle a un O'Higgins que queda en medianía de tabla? ¿Un O'Higgins que se está rearmando, que se está reconstruyendo? Yo creo que es demasiado en el sentido de estar de pedigüeño. Colo Colo ¿Le faltan jugadores? Sí, absolutamente. ¿Con lo que tiene debe pelear el torneo? Sí. ¿Puede perder? También. Pero ¿cómo vas a perder así? Me parece que un tironcito de orejas al profesor Quinteros", agregó.

El Cacique cayó por 5-1 ante O'Higgins en Rancagua | Foto: Guille Salazar

Ahora, Colo Colo tendrá que pensar en su próximo compromiso y que será frente a Ñublense el próximo 6 de febrero en el Estadio Monumental.