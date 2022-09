Colo Colo está preparando los últimos compromisos del Campeonato Nacional 2022 para poder concretar la estrella 33 de su historia. Los albos están con once puntos de ventaja sobre Curicó Unido y Ñublense, cuando solo quedan quince por disputar.

De hecho, el próximo partido del Cacique es contra Universidad Católica y podría levantar el título frente a los cruzados, siempre y cuando se den algunos resultados en esa fecha.

Coke Hevia habló en Pauta de Juego y se refirió a dicho compromiso, donde afirma que el hincha colocolino querrá que esa tarde se grite campeón en el Estadio Monumental frente a la UC.

"Está con el vuelito y tiene once puntos de ventaja. ¿Qué quiere el hincha? Ganarle a la Católica, mostrar que son el mejor equipo, si perdien no quiere decir que no lo sea, pero es una buena medida para la Católica meter una buena racha, entonces Colo Colo dice 'aquí nos vamos a probar, vamos a ver para qué estamos' y si no pierde también es negocio. Una cosa es un deseo y otra cosa es lo que tiene que pasar", dijo el periodista.

Colo Colo puede gritar campeón en la próxima fecha ante la UC | Foto: Agencia UNO

En esa línea, destacó el trabajo defensivo de Colo Colo en contra de sus perseguidores. "Colo Colo le saca quince goles de diferencia a Curicó, es mucho. ¿Qué pasa? Es que no le hacen goles porque Colo Colo tiene 48 goles a favor, Curicó tiene 43, Ñublense 37, estás ahí. En contra, son 15, 25 y 26, ahí está", añadió.

"No le hacen goles a Colo Colo y eso que no tuvo a Amor un buen rato. Lo cual habla dos cosas: Quinteros estaba pidiendo uno de más y que pegó un pequeño cambio, que ahora ya volvió, con el tema de los laterales y Esteban Pavez ajustó un sistema defensivo que le funciona. Son 15 goles en contra en 25 partidos, es bastante menos que un gol por partido en contra, ahí hay un trabajo excelente", concluyó el tema.

Finalmente, el comunicador aseguró que el título es casi un hecho y que las novedades pueden surgir si ocurre otro tipo de cosas.

"Está listo, la noticia es si se lesiona alguien o si Quinteros se quiere pegar un cambio y no va a jugar Bouzat y lo hará Jordhy Thompson, sino el resto va a ser lo mismo. Colo Colo está muy sólido y me parece que el hincha está contento con eso", cerró.