Barticciotto no tiene dudas en la delantera de Colo Colo: "El titular es Morales, más allá que Parraguez ande bien"

Colo Colo obtuvo un triunfo importante ante Santiago Wanderers, los albos nuevamene tomaron el liderato del Campeonato Nacional con 58 unidades y esperan por lo que realice la UC ante la U este domingo, ya que si los cruzados suman, otra vez serán los líderes del torneo a la espera del duelo del Cacique ante Deportes Melipilla a mitad de semana.

Una de las figuras del encuentro ante los porteños fue Javier Parraguez. El delantero venía de darle el triunfo ante Universidad Católica en el último minuto del partido y contra los de Valparaíso anotó dos de los tres goles. Un momento muy bueno y que pone en un desafío a Gustavo Quinteros para el delantero titular.

Marcelo Barticciotto no tiene dudas sobre esta situación. "El titular es Morales. Más allá que Parraguez ande bien y ha hecho goles y ha sido importantísimo. Yo me imagino que debería jugar Morales, en la cabeza del técnico me parece que eso nunca tuvo dudas", explicó.

Iván Morales podría regresar al equipo ante los 'Potros' si es que el técnico albo así lo considera en desmedro del Parraguez. Recordemos que el 'Tanquecito' se perdió el duelo con los caturros por acumulación de tarjetas amarillas, pero ya está limpio para lo que queda de torneo.

El partido entre Colo Colo y Deportes Melipilla se jugará este próximo miércoles 10 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. El cotejo será válido por la Fecha 31 del Campeonato Nacional.