Agustín Bouzat no convence a Cristián Basaure: "No es más que Zavala, Oroz o Bolados, ofensivamente no es determinante"

Una de las grandes interrogantes en Colo Colo de cara al resto del año es ver quien podrá ocupar el vacío dejado por Pablo Solari, quien hoy fue oficializado como nuevo refuerzo de River Plate. Si bien los albos tienen muchos atacantes que pueden jugar por los costados, ninguno parece convencer demasiado a Gustavo Quinteros que insistió por refuerzos para suplirlo.

La actuación de los extremos fue analizada con lupa por Cristián Basaure, quien en su espacio como comentarista de RedGol en La Clave dejó instalado el debate: “¿Sienten que alguno de los extremos se hizo de la camiseta? Porque jugaron los cuatro, Oroz, Zavala, Bolados y Bouzat”, comenzó.

Rodrigo Herrera le contestó que ninguno convenció para ser el reemplazante natural del Pibe, aunque colocó a Agustín Bouzat arriba entre las preferencias de su entrenador. Esto fue respondido por el ex defensor que hizo una radiografía del aporte del ex Vélez.

“Me parece que ofensivamente en ese mano a mano no es tan determinante. No necesariamente uno tiene que exigir al futbolista de si gana el duelo, porque ganar la espalda del lateral para picar al espacio es determinante igual. Yo creo que sus movimientos son inteligentes, es muy táctico y eso es importante para Quinteros. La versatilidad de jugar por las dos bandas y que su rendimiento no se merme tanto si cambia de perfil es algo útil”, explicó.

Sin embargo, señaló que el argentino no ha demostrado ser superior a sus competidores. “Comparando con el rendimiento de los otros tres extremos no parece que sea un titular indiscutido. No es mucho más que Zavala, Bolados ni Oroz, me parece el rendimiento está parejo entre todos los futbolistas que van por banda”, completó.

La competencia por el lugar de Pablo Solari recién comenzó y todos dejaron diferentes sensaciones en un complicado partido contra Audax Italiano. Este sábado ante Huachipato tendrán una nueva prueba.