Al ídolo no le cayeron muy bien las declaraciones de Pablo Solari donde expuso su molestia porque no lo dejaron partir al América de México, señalando que "le faltaron la palabra".

Pablo Solari rompió el silencio tras su frustrado fichaje por el América de México, donde dejó claro su deseo de probar suerte en el fútbol azteca, seducido por la oportunidad “deportiva y económica”, pero se encontró con la negativa de Colo Colo, a quienes acusó de faltarle la palabra.

“Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento. Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí", expuso el Pibe.

El jugador no dio nombres, pero sus declaraciones se interpretan como un palo para la dirigencia que no aceptó la propuesta de los azulcremas y han insistido en que no se puede ir antes de final de año.

Estas declaraciones no cayeron muy bien a un ídolo como Marcelo Barticciotto, quien durante el programa Al Aire Libre de Cooperativa le insinuaron que estos comentarios eran dardos para Daniel Morón y por eso cuestionó la forma en que el argentino expresó sus ganas de partir.

"¿A Solari le habrán dicho quién es Daniel Morón para Colo Colo? Habrá leído algo, le habrán contado algo. Más allá de lo que quiere decir, no se lo tiene que mandar a decir con nadie. Si tiene algo que decir que lo hable con Daniel y se lo diga a la cara, y punto. Es mejor para todos que darle vueltas, porque después uno especula y no se sabe porque dice las cosas”, comentó en el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Pablo Solari le pegó un palo a la dirigencia por no dejarlo partir. / FOTO: Agencia Uno

En ese sentido, el ex atacante señaló que "si está molesto que se aguante hasta fin de año, porque al final en definitiva terminan perjudicando al club que puede perder el campeonato otra vez y tendrá responsabilidad".

Por ahora Pablo Solari trabaja para recuperar su mejor forma física debido a la pubalgia que lo aqueja desde comienzos de año y que lo dejó fuera del partido contra Deportes Temuco por Copa Chile.