Walter Lemma, el principal gestor de la llegada de Pablo Solari a Colo Colo: "Sabía que no me iba a dejar mal"

Si bien Marcelo Espina se atribuye el crédito de traer a Pablo Solari a Colo Colo, el gran gestor de su llegada fue Walter Lemma, ayudante de Gustavo Quinteros. El argentino conoció al Pibe gracias a su paso dirigiendo en las inferiores de Talleres de Córdoba y es quien acercó el nombre del jugador a la gerencia deportiva para traerlo.

El propio Lemma recordó en conversación con Radio Cooperativa como se dieron los contactos para traer al atacante que hasta ese entonces no había debutado profesionalmente ni tenía mayor consideranción en la T.

"La única chance que teníamos era la de un juvenil, que era la de un extranjero, porque no utilizaba cupo, entonces surgió de mi parte el nombre de Pablo Solari, porque seguía teniendo contacto con gente de Talleres. Pregunté cómo estaba y me dijeron que bien, por lo que se lo propuse al gerente deportivo de turno (Marcelo Espina) y a Gustavo Quinteros. A partir de ahí empezaron con las gestiones", comenzó relatando.

En ese sentido, el asistente técnico reconoció que nunca dudó de sus condiciones. "Yo sabía que era una persona que no me iba a hacer quedar mal, que sabía que se iba a poder adaptar rápido, entonces eso era un punto a favor, y segundo que tenía condiciones, que no estaba demostrando en ese momento porque estaba relegado, pero sabía que si venía a Colo Colo podía pelear el puesto. Se dio bien la cuenta", agregó.

Walter Lemma fue el que recomendó la llegada de Pablo Solari a Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

De todos modos, se resta méritos en el impacto que generó el Pibe en los albos y lo atribuye a sus propias capacidades. “Pablo no es algo frecuente en el fútbol. Fue un poco visión, suerte, capacidad del jugador, un poco de todo, esa es la verdad. Si vemos que en algún momento aparece la oportunidad. Hay varios jugadores en Chile y Argentina que tienen la posibilidad de crecer. Ojalá lo podamos identificar y así Colo Colo se beneficia aún más", cerró.

Pablo Solari dejó Colo Colo a cambio de 4,5 millones de dólares para ir a River Plate, siendo una de las ventas más altas que ha hecho el club Popular en su historia.